Salud de madre de Kimberly Loaiza desata conflicto familiar

La salud de la madre de Kimberly Loaiza ha colocado a la familia en el "ojo del huracán" este 2026.

La hospitalización de emergencia de María de los Ángeles, quien fue intubada y sometida a varias cirugías por una infección grave, derivó en un conflicto público entre la creadora de contenido, su hermana y su esposo, Juan de Dios Pantoja, por los gastos médicos.

De acuerdo con información difundida por la familia, la señora Mary permanece internada bajo observación médica, lo que ha implicado altos costos hospitalarios y honorarios de especialistas.

En este contexto, Steff Loaiza, hermana menor de la influencer, acusó públicamente que ni la "Lindura Mayor" ni JD Pantoja han cubierto la parte que les corresponde del tratamiento.

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El conflicto escaló luego de que el pasado 4 de abril la pareja asegurara que la influencer estaba aportando la mayor parte del dinero requerido. Sin embargo, Steff desmintió esta versión mediante un video publicado en su canal de YouTube titulado "Para Juan de Dios Pantoja".

En el material, afirmó que su hermana había acordado cubrir el 50% de los gastos, compromiso que, según su versión, no se ha cumplido. También señaló que la situación estaría influenciada por decisiones de su cuñado, a quien calificó de ejercer control.

Además, cuestionó la imagen pública de proveedor que proyecta el cantante en redes sociales, al considerar que depende económicamente de su esposa.

"Me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor porque dependes totalmente de tu esposa, la verdad", sentenció.

Durante su testimonio, la menor de los Loaiza Martínez también recordó un episodio ocurrido el año anterior, cuando su padre, Eduardo Loaiza, sufrió un accidente. Según relató, Juan de Dios habría cobrado posteriormente a su madre el dinero utilizado para cubrir gastos médicos.

"Esa parte se la cobró porque como siempre hasta la fecha dice: Ese dinero te tiene que doler y tienes que aprender", expresó.

Como respaldo a sus declaraciones, la creadora de contenido aseguró haber contactado al hospital y a uno de los médicos responsables del tratamiento, quienes confirmaron que no se ha cubierto el 50% prometido, sino únicamente un pago parcial de 25 mil pesos.

Asimismo, acusó al cantante de influir en el distanciamiento familiar y de presuntamente ejercer presión emocional relacionada con la convivencia de Kima y Juanito con sus abuelos.

Ante la polémica, Kimberly respondió a través de sus redes sociales el 6 de abril.

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la influencer expresó tristeza por la situación y señaló que, en medio del delicado estado de salud de su madre, lo prioritario debería ser la unión familiar.

Además, indicó que el video que hizo su hermana generó un ambiente de confrontación innecesario y aseguró que, antes de una cirugía, prometieron a su madre mantenerse unidos.

"El video que hice solo fue para aclarar algunas cosas, no sentí que estuviera perjudicando a nadie [...] no sé qué fue lo que paso, por qué cayó en tanto odio."

También negó las acusaciones sobre manipulación en la comunicación familiar y afirmó que su relación con su esposo no define su valor personal ni profesional.

"Les hemos contado que antes nuestra relación era diferente, pero eso no quiere decir que siga pasando, y tampoco quiere decir que se odia la familia [...] se me hace absurdo cuando ella no se ha esforzado en ver la otra cara de la moneda, porque se quedó en el pasado."

Finalmente, explicó que no ha podido trasladarse a Mazatlán para acompañar a su madre debido a problemas legales que le impiden viajar a México, situación que —aclaró— no está relacionada con su esposo.

"Somos humanos todos cometemos errores, y aprendemos de ellos que es lo más importante [...] no voy a hablar mal de ellos, yo no lo voy a hacer[...] por eso lo único que quiero decir es que yo voy a estar ahí si un día me necesitan".