logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fiscalía de Sonora avanza en caso de sueros en Hermosillo

Instituciones federales colaboran para esclarecer hechos y avanzar en la investigación del caso.

Por El Universal

Abril 16, 2026 12:47 p.m.
A
Fiscalía de Sonora avanza en caso de sueros en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El

Gabinete de Seguridad
informó que la Fiscalía General de Justicia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


del Estado de Sonora (FGJE) avanza en las investigaciones por el fallecimiento de personas en Hermosillo tras la aplicación de sueros vitaminados.
Indicó que se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados y las instituciones federales colaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía de Sonora avanza en caso de sueros en Hermosillo
Fiscalía de Sonora avanza en caso de sueros en Hermosillo

Fiscalía de Sonora avanza en caso de sueros en Hermosillo

SLP

El Universal

Instituciones federales colaboran para esclarecer hechos y avanzar en la investigación del caso.

Sheinbaum aclara: cumbre en Barcelona no es anti Trump
Sheinbaum aclara: cumbre en Barcelona no es anti Trump

Sheinbaum aclara: cumbre en Barcelona no es anti Trump

SLP

El Universal

El encuentro en Barcelona reunirá a mandatarios de América Latina y Europa para promover la paz.

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas

SLP

El Universal

Familias asumen búsqueda ante falta de apoyo estatal y riesgos por crimen organizado.

Accidente de trolebús en Chalco deja al menos 20 lesionados
Accidente de trolebús en Chalco deja al menos 20 lesionados

Accidente de trolebús en Chalco deja al menos 20 lesionados

SLP

El Universal

Unidad de la ruta Santa Martha-Chalco se impacta tras perder el control; servicio presenta afectaciones