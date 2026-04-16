Fiscalía de Sonora avanza en caso de sueros en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El

informó que la

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del(FGJE) avanza en las investigaciones por el fallecimiento de personas en Hermosillo tras la aplicación de sueros vitaminados.Indicó que se han ejecutadorelacionados y lascolaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta conpor homicidio culposo por responsabilidad médica.