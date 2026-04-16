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Accidente de trolebús en Chalco deja al menos 20 lesionados

Unidad de la ruta Santa Martha-Chalco se impacta tras perder el control; servicio presenta afectaciones

Por El Universal

Abril 16, 2026 10:35 a.m.
A
Accidente de trolebús en Chalco deja al menos 20 lesionados

CHALCO, Méx., abril 16 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este jueves se registró un accidente de una unidad del Trolebús Santa Martha-Chalco, cerca de la estación Covadonga, en el municipio de Chalco, en el límite con Valle de Chalco, en el que de manera preliminar se reportan 20 personas lesionadas.

Protección Civil del Estado de México informó que los heridos presentan principalmente golpes y contusiones.

El incidente ocurrió sobre la avenida Solidaridad, avenida que conecta a los dos municipios del suroriente del Valle de México.

Versiones iniciales indican que el conductor perdió el control del vehículo al tratar de esquivar una coladera que está destapada y se impactó contra uno de los postes del propio sistema de transporte.

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Otro testimonio establece que el conductor se habría quedado dormido, pero serán las autoridades quienes determinen después las causas del percance.

Personal de emergencia se trasladó al lugar para ofrecer asistencia a los lesionados.

El servicio en esa zona presenta afectaciones. Usuarios reportan retrasos en la ruta.

Hasta el momento, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), quien se encarga de la operación de esa línea, no ha dado a conocer información en sus redes sociales.

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