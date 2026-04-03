Fiscalía de Sonora envía sueros a laboratorio nacional para análisis

Envían a laboratorio nacional muestras de sueros ligados a 4 muertes

HERMOSILLO, Son., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Las sustancias, medicamentos e insumos relacionados con la muerte de cuatro personas presuntamente tras la aplicación de sueros fueron enviados a la Ciudad de México para su análisis especializado.

Fiscalía envía muestras a laboratorio nacional

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que las muestras ya fueron recibidas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

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El traslado se realizó bajo estricta cadena de custodia y con resguardo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Las autoridades señalaron que los estudios especializados serán clave para esclarecer los hechos.

Análisis y acciones en Sonora

De forma paralela, en Sonora se llevan a cabo análisis histopatológicos a tejidos de las víctimas.

El objetivo es determinar posibles daños celulares derivados de la aplicación de soluciones parenterales.

En el curso de la investigación, compareció el apoderado legal de una empresa distribuidora farmacéutica.

El representante presentó información sobre sus productos y permisos sanitarios para deslindar responsabilidades.

Los cuatro fallecimientos están relacionados con la aplicación de suero vitaminado en una clínica homeopática del doctor Jesús Maximiliano "N" ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo.

El inmueble se encuentra asegurado tras un cateo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como parte de las investigaciones del caso.

Las víctimas fueron identificadas como Dinora Ontiveros, fallecida el 2 de marzo; Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez, sepultados el 1 de abril; y Catalina Figueroa, fallecida el 2 de abril.

Familiares de las víctimas interpusieron su respectiva denuncia ante las autoridades y exigen justicia.

La Fiscalía indicó que continuará informando conforme avancen las investigaciones.