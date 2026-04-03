Semana Santa: ¿por qué los altares se cubren con mantos morados?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Este 3 de abril se conmemora el

, una fecha que recuerda la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

deen el monte Calvario, simbolizando en la tradición católica un sacrificio por la humanidad y la redención de los pecados.Durante la, algunas iglesias cubren las imágenes de santos y crucifijos con. Esta práctica, más que una simple tradición, simboliza un periodo de recogimiento,En este tiempo de reflexión, cubrir las imágenes de los santos es una práctica que invita a los creyentes a despojarse de las distracciones visuales y mundanas, con el propósito de centrarse en lade Cristo."La idea es que nada distraiga al cristiano en su", señala el sacerdote, pues así tendrá la oportunidad de enfocar y reforzar todos sus sentidos en lo que representa este periodo de reflexión.Según el, estos días son de duelo y representan un, por ello, la iglesia debe cubrirse con el velo de la viudez. Elsimboliza la conversión, preparación y sobriedad de los creyentes.De acuerdo con el padrede la Arquidiócesis de México, esta práctica, pero es una tradición que aún se conserva en la actualidad en algunos recintos sagrados del país, comoy desprendimiento.Además, según en portal digital "", el crucifijo que sirve para latiene que descubrirse durante la tarde del, mientras se entona en canto litúrgico "de la cruz".Por su parte, el resto de las imágenes y coloridas esculturas de santos se descubrirán hasta el inicio de lael, para anunciar lael Domingo de Pascua, conforme al Misal Romano.Lacubierto es una representación de lo que sucede con la iglesia cuando. "Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana y las imágenes del tempo no tendrían sentido", detalla el portal "".