logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fiscalía México abre juicio contra piloto Cartel Sinaloa

Juan Pablo Vargas Báez, conocido como El Chuki, detenido y en prisión preventiva en Cefereso Sonora por delincuencia organizada.

Por EFE

Octubre 08, 2025 07:31 p.m.
A
Fiscalía México abre juicio contra piloto Cartel Sinaloa

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La Fiscalía de México abrió un juicio contra el sujeto Juan 'V', identificado como piloto del Cartel de Sinaloa, para el grupo de Los Chapitos, por el delito de delincuencia organizada en el estado de Sonora, noroeste del país, relacionado con el tráfico y fabricación ilegal de armas de fuego.

Medios locales señalan que este caso es el mismo por el cual se dio la orden de aprehensión en contra del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. , y de los hijos del capo Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Además, refirieron que el imputado es Juan Pablo Vargas Báez, alias El Chuki, identificado como piloto del la cita organización criminal.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), se logró el procesamiento del acusado ante el Juez de Control en Hermosillo, Sonora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el documento, a Juan 'V' se le imputan delitos relacionados con la introducción clandestina de armas, municiones, cartuchos y explosivos al territorio nacional, además de ejercer funciones de dirección o administración dentro de la estructura criminal dedicada a estas actividades ilícitas.

El acusado, que ha sido puesto prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Sonora, fue detenido previamente en Badiraguato, en el estado de Sinaloa, con una orden de aprehensión efectuada por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras ser presentado ante la autoridad judicial, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso y un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria del caso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía México abre juicio contra piloto Cartel Sinaloa
Fiscalía México abre juicio contra piloto Cartel Sinaloa

Fiscalía México abre juicio contra piloto Cartel Sinaloa

SLP

EFE

Juan Pablo Vargas Báez, conocido como El Chuki, detenido y en prisión preventiva en Cefereso Sonora por delincuencia organizada.

Activistas mexicanos de la flotilla internacional en Gaza son liberados en Israel
Activistas mexicanos de la flotilla internacional en Gaza son liberados en Israel

Activistas mexicanos de la flotilla internacional en Gaza son liberados en Israel

SLP

AP

Seis mexicanos regresan a México tras ser liberados por Israel luego de participar en la flotilla internacional con destino a Gaza.

Trump acusa a autoridades de Chicago de oponerse a despliegue de Guardia Nacional
Trump acusa a autoridades de Chicago de oponerse a despliegue de Guardia Nacional

Trump acusa a autoridades de Chicago de oponerse a despliegue de Guardia Nacional

SLP

AP

El presidente Trump critica la oposición del gobernador y alcalde de Chicago al despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.

Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar en Ciudad de México
Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar en Ciudad de México

Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar en Ciudad de México

SLP

El Universal

Consulta cómo obtener el apoyo económico del programa Mujeres Bienestar