Fiscalía y AEI realizan rastreo de personas desaparecidas en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 1 (EL UNIVERSAL).- En las últimas horas se ha realizado una serie de

en el estado de

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, de personas que tienen reporte de desaparición en diversos estados del país.Lo anterior se realiza en atención apara la búsqueda de personas reportadas desaparecidas en diferentes lugares, por lo cual participan elementos de la(AEI) y de laElse realizó en el municipio deAhí se buscó dar con el paradero de las siguientes personas:, quien cuenta con reporte de desaparición en, reportada en el estado de, ambos con reporte en el estado de, reportada enLas diligencias realizadas, consistieron en trabajos de, las cuales se realizaron en edificios de instituciones gubernamentales, centros comerciales, domicilios, parques y plazas públicas.Reportaron los elementos investigadores que los, por lo cual no se descarta que se sigan realizando ende la entidad.