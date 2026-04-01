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Fiscalía y AEI realizan rastreo de personas desaparecidas en Chihuahua

Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y AEI colaboran en búsqueda de cinco desaparecidos.

Por El Universal

Abril 01, 2026 03:12 p.m.
A
Fiscalía y AEI realizan rastreo de personas desaparecidas en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 1 (EL UNIVERSAL).- En las últimas horas se ha realizado una serie de

búsquedas
en el estado de Chihuahua

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, de personas que tienen reporte de desaparición en diversos estados del país.
Lo anterior se realiza en atención a solicitudes de colaboración para la búsqueda de personas reportadas desaparecidas en diferentes lugares, por lo cual participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.
El operativo de búsqueda se realizó en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
Ahí se buscó dar con el paradero de las siguientes personas:
María de los Ángeles Águila, quien cuenta con reporte de desaparición en Tijuana, Baja California.
Maximiliano Trujillo Martínez, reportada en el estado de Morelos.
Yael De Jesús López Martínez y Gabriel Morales Aguilar, ambos con reporte en el estado de Querétaro
Yamileth Guadalupe Aranda Ortiz, reportada en Tamaulipas.
Las diligencias realizadas, consistieron en trabajos de investigación, entrevistas y pega de pesquisas, las cuales se realizaron en edificios de instituciones gubernamentales, centros comerciales, domicilios, parques y plazas públicas.
Reportaron los elementos investigadores que los trabajos de rastreoconcluyeron sin novedad, por lo cual no se descarta que se sigan realizando en otras zonas de la entidad.

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