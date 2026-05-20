Frena Semarnat a Perfect Day

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto Perfect Day, de la empresa Royal Caribbean, que se tenía planeado realizar en playas de Mahahual, no fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Me permito informar que no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean... sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar", dijo ayer la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra.

Durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, la funcionaria indicó que este proyecto no fue avalado por autoridades ambientales, pues pretendía construirse sobre arrecifes. Sin embargo, precisó que la empresa puede buscar otra locación que no afecte a un "sitio maravilloso".

Su pronunciamiento se dio un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que Semarnat investigaba el impacto que podría provocar el proyecto, para determinar si se concede el permiso de construcción o se busca una alternativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Le pedía a Alicia (Bárcena) que revisara muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, Semarnat está haciendo un análisis muy detallado", explicó la Mandataria.

Afirmó que "el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona", y si el proyecto afecta la zona, podría buscar una reubicación.

El 12 de mayo pasado, la Semarnat indicó que continuaban las observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos ante la construcción de este complejo turístico. Explicó que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

Celebran el anuncio

Grupos ecologistas de Quintana Roo celebraron el anuncio. "Nos congratulamos de la decisión de la Semarnat por cumplir con la ley. Creo que es muy importante a estas alturas que la secretaría no apruebe el proyecto Perfect Day", indicó Araceli Domínguez, del Grupo ecologista del Mayab (Gema).

La ambientalista destacó la participación de la comunidad a nivel local, nacional e internacional para detener proyectos que pueden generar impactos severos a nivel ambiental y social en sitios frágiles, como Mahahual.