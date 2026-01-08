Freno a entrada de militares de EU, sin relación con tema Maduro: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró por qué se pospuso la entrada a nuestro país de militares estadounidenses para dar adiestramiento.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo dijo que esto no tiene que ver con los hechos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Tiene que haber una reunión extraordinaria, porque se aprueba por el pleno del Senado. Y hasta donde tengo entendido el Senado, no particularmente por esta razón, sino que había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normal", comentó.

"¿No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela?", se le preguntó.

"No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y, evidentemente, constitucionalmente tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces, lo que decidieron fue posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria", respondió.

