Freno a entrada de militares de EU, sin relación con tema Maduro: CSP
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró por qué se pospuso la entrada a nuestro país de militares estadounidenses para dar adiestramiento.
En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo dijo que esto no tiene que ver con los hechos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
"Tiene que haber una reunión extraordinaria, porque se aprueba por el pleno del Senado. Y hasta donde tengo entendido el Senado, no particularmente por esta razón, sino que había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normal", comentó.
"¿No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela?", se le preguntó.
"No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y, evidentemente, constitucionalmente tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces, lo que decidieron fue posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria", respondió.
Frenan ingreso de militares de EU a México
Senado canceló el proceso debido al tenso escenario internacional por caso Venezuela
no te pierdas estas noticias
Confirman nuevo hallazgo de resto biológico en Pasta de Conchos
El Universal
Tras la interconexión de lumbreras, se continúa la búsqueda y recuperación de restos mineros en la mina de Pasta de Conchos.
Sheinbaum prepara exposición "a detalle" del caso García Luna
El Universal
Genaro García Luna, conocido por su papel en la guerra contra el narco durante el gobierno de Calderón, ahora se encuentra preso en EE. UU.