Frenan ingreso de militares de EU a nuestro país

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al escenario internacional tenso tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, el Senado de la República decidió cancelar el proceso para autorizar el ingreso de tropas estadounidenses a México y la salida de marinos mexicanos a fin de realizar ejercicios conjuntos, explicó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El legislador de Morena advirtió que este tipo de ejercicios deben hacerse con reglas claras, por lo que cualquier solicitud para el ingreso de efectivos militares de otro país se debe revisar con minuciosidad.

"El Senado no es una ventanilla, es control constitucional cuando se trata de tropas extranjeras. El estándar debe ser máximo. Esto está en propia ley y la cooperación de México siempre va a estar dispuesta, pero bajo reglas claras: propósito, temporalidad, lugares, mando, alcances y rendición de cuentas. Entonces, en este contexto internacional tenso cualquier decisión sensible debe tomarse con calma, con información completa y sin precipitación", subrayó.

Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la Comisión de Marina, aseguró que el Senado no cierra la puerta a estos ejercicios, sino que les pone pausa para hacer un trabajo completo en temas de soberanía.

"El Senado tiene que revisar con lupa y la Comisión de Marina actuó con un criterio básico. Primero, certeza jurídica y objetiva, y luego votamos. La autorización, por lo tanto, de tropas extranjeras no puede tratarse como un trámite. Requiere esta revisión integral, comparativos, garantías de fondo.