Frente Frío 21 se retira de México tras dejar heladas y bajas temperaturas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- El frente frío número 21 dejará de afectar al país este martes, aunque durante el día mantendrá bajas temperaturas, lluvias en el noreste y heladas de hasta -10 grados en distintas regiones, informó en su reporte diario el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal, que se mantiene estacionario sobre el Golfo de México y el noreste del territorio nacional, junto con su masa de aire polar, ocasionará ambiente frío a muy frío por la mañana y noche.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Tamaulipas y chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos océanos, generará chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como en regiones de Puebla y Veracruz. También se esperan lluvias aisladas en al menos diez entidades del centro y occidente.

Las temperaturas mínimas serán de hasta -10 grados celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Al finalizar el día, el frente frío 21 y su masa de aire polar dejarán de influir sobre el territorio nacional.