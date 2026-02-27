Fuga de 23 reos en Puerto Vallarta: Harfuch descarta ataque externo
Tras la fuga de 23 internos, la Secretaría de Marina detuvo a cuatro y continúa la búsqueda con apoyo federal.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,Omar García Harfuch , informó que la fuga de 23 internos
del penal de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta se originó por un motín al interior del centro penitenciario y no por un ataque armado externo.
El funcionario explicó que se trata de un penal estatal y que el gobierno de Jalisconotificó oportunamente a las autoridades federales sobre lo ocurrido.
"El gobierno del estado de Jalisco informó oportunamente cuando fue la fuga. Es un penal estatal. Inmediatamente, hemos estado en comunicación permanente con el gobernador de Jalisco. Él fue el que nos avisó de esta fuga", señaló.
García Harfuch detalló que tras recibir el aviso, el Gabinete de Seguridad federal se coordinó de inmediato con las autoridades estatales para localizar a los evadidos.
"Se fugaron 23. Y ayer, antier, la Secretaría de Marinadetuvo a 4 de los fugados. Y estamos en búsqueda de otros, en apoyo a las autoridades de Jalisco", indicó.
Sobre el perfil de los internos, precisó que los cuatro ya recapturados estaban procesados por delitos del fuero común y algunos también por portación de arma de fuego.
Respecto a los demás prófugos, adelantó que posteriormente se informará sobre los delitos por los que enfrentan proceso.
El secretario reiteró que las fuerzas federales mantienen el apoyo a las autoridades estatales para lograr la recaptura del resto de los evadidos y garantizar la seguridad en la región.
