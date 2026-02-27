Fuga de 23 reos en Puerto Vallarta: Harfuch descarta ataque externo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,

, informó que la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

del penal de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta se originó por undel centro penitenciario y no por un ataque armado externo.El funcionario explicó que se trata de uny que ela las autoridades federales sobre lo ocurrido."Elinformó oportunamente cuando fue la. Es un. Inmediatamente, hemos estado encon el gobernador de Jalisco. Él fue el que nos avisó de esta", señaló.García Harfuch detalló que tras recibir el aviso, elsede inmediato con laspara localizar a los evadidos."Se fugaron 23. Y ayer, antier, lade los fugados. Y estamos en búsqueda de otros, ena las autoridades de Jalisco", indicó.Sobre el perfil de los internos, precisó que los cuatro ya recapturados estabandely algunos también porde fuego.Respecto a los demás, adelantó que posteriormente sesobre lospor los que enfrentan proceso.El secretario reiteró que lasmantienen ela laspara lograr ladel resto de los evadidos y garantizar la seguridad en la región.