Gabriela Cuevas: México listo para el Mundial 2026

Cuevas afirmó que Jalisco es más seguro tras recientes acciones contra la delincuencia y la presencia de la Guardia Nacional.

Por El Universal

Febrero 27, 2026 04:20 p.m.
A
Gabriela Cuevas: México listo para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La llegada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México dejó un mensaje claro. Desde el AIFA,

Gabriela Cuevas
aseguró que el país está listo para la fiebre mundialista y que los hechos recientes en Guadalajara no reflejan la realidad nacional.

La representante de México ante la FIFA fue directa. Señaló que hoy Jalisco vive un mejor momento en seguridad y que el país avanza con coordinación y trabajo en equipo.
"Hoy demostramos que la comunicación, el diálogo y el trabajo en equipo prevalecen. Cuando se combate a la delincuencia con honestidad e inteligencia, ahí están los resultados. Hoy, Jalisco es mucho más seguro que hace unos días. Jalisco y México están más seguros sin 'El Mencho'", explicó a los medios de comunicación.
Cuevas también bajó el tono a las versiones sobre selecciones inquietas por la seguridad. Aclaró que no hubo una ola de reclamos y que sólo un caso levantó la voz de forma más firme, la de Portugal.
"Seamos honestos. La neta, la neta, fue nada más la Federación Portuguesa. Los únicos que realmente llegaron un poquito más lejos fueron los comentarios de la Selección Portuguesa. Hoy, Jalisco es más seguro sin 'El Mencho' y teniendo ahí a la Guardia Nacional".
Sobre la organización, afirmó que México cumplirá con los plazos. Los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey serán la primera gran prueba para medir avances y ajustar detalles.
"Todo México va muy bien. La primera fecha a cumplir son los repechajes. Hoy, les puedo decir que estamos listos. Los procesos comprometidos con la FIFA ya están en marcha o finalizados".
En cuanto a los planes de seguridad para el Mundial, evitó dar detalles. Respaldó lo dicho por las autoridades federales y dejó claro que la estrategia existe, pero no se hará pública.
"Evidentemente no podemos dar los detalles de los planes de seguridad. No quisiera entrar en detalles, pues porque no queremos que ciertas personitas lo lean", sentenció.

