Gabriela Cuevas: México listo para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La llegada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México dejó un mensaje claro. Desde el AIFA,

aseguró que el país está listo para la fiebre mundialista y que los hechos recientes en Guadalajara no reflejan la realidad nacional.

La representante de México ante la FIFA fue directa. Señaló que hoy Jalisco vive un mejor momento eny que el país avanza con coordinación y"Hoy demostramos que la, el diálogo y elprevalecen. Cuando se combate a la delincuencia con honestidad e inteligencia, ahí están los resultados. Hoy, Jalisco es mucho más seguro que hace unos días. Jalisco y México están más seguros", explicó a los medios deCuevas también bajó el tono a las versiones sobrepor la. Aclaró que no hubo una ola de reclamos y que sólo un caso levantó la voz de forma más firme, la de Portugal."Seamos honestos. La neta, la neta, fue nada más la. Los únicos que realmente llegaron un poquito más lejos fueron los comentarios de la Selección Portuguesa. Hoy, Jalisco es más seguroy teniendo ahí a la Guardia Nacional".Sobre la, afirmó que México cumplirá con los plazos. Los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey serán la primera gran prueba para medir avances y ajustar detalles."Todo México va muy bien. La primera fecha a cumplir son los repechajes. Hoy, les puedo decir que estamos listos. Los procesos comprometidos con la FIFA ya están en marcha o finalizados".En cuanto a los planes depara el Mundial, evitó dar detalles. Respaldó lo dicho por las autoridades federales y dejó claro que laexiste, pero no se hará pública."Evidentemente no podemos dar los detalles de los planes de. No quisiera entrar en detalles, pues porque no queremos que ciertas personitas lo lean", sentenció.