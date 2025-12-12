logo pulso
Nacional

Galería | "Con fe todo se puede"

Miles de católicos fueron a pedir o agradecer favores a la virgen en la Basílica de Guadalupe

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Fotos: Agencias

Fotos: Agencias

Ciudad de México.- "No es complicado porque lo hago con fe, ella me ha dado mucho y esfuerzo", aseguró Bernardo, mientras sus compañeros lo animaron a continuar el camino hacia la Basílica de Guadalupe.

Bernardo recorrió la Calzada de Guadalupe de rodillas cargando una imagen de la virgen morena en la espalda. Relata que el año pasado había prometido llegar al templo mariano, pero rompió su promesa; en esta ocasión decidió cumplir.

Como cada año, familias y grupos de peregrinos llegaron al cerro del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las primeras horas de ayer para festejar a la Virgen de Guadalupe en el 494 aniversario de su aparición, este 12 de diciembre.

Algunos avanzaron de rodillas, otros descalzos, y grupos se juntaron en la explanada de la Basílica para danzar, cantar y rezar a la Morenita del Tepeyac para agradecer por los milagros.

Desde Ahuacatlán, Puebla, un grupo de danzantes llegó a la Basílica de Guadalupe con trajes típicos e instrumentos musicales, con la intención de bailar los sones de sus regiones, entre ellos Jessie, de 12 años. "Me gusta porque vengo con personas que quiero y puedo agradecer a la virgen", comentó.

Fotos: Agencias

En el atrio de la Basílica, entre figuras de la Virgen de Guadalupe, cobijas y maletas, Itzel Osorio, originaria de Puebla y de 19 años, descansó en una tienda de campaña, después de un día de peregrinar. Lleva dos años realizando el recorrido a La Villa acompañada por un grupo de amigos.

Explicó que lo más difícil del camino es pasar las montañas entre el frío y con hambre; sin embargo, mencionó que la fe se vuelve algo importante para poder terminar su camino. "Con fe se puede, con eso y con los paisajes", dijo la joven.

¿A qué hora se le cantan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Miles de peregrinos se unen en devoción el 12 de diciembre para cantarle a la Virgen de Guadalupe.

