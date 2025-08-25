Gerardo Fernández Noroña acusado de intrigas en Morena
El presidente del Senado se defiende de acusaciones de intrigas tras diferencias con Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).-Gerardo Fernández Noroña , presidente del Senado, acusó de una campaña de intrigas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por medio de su cuenta de X, el Presidente del Senado afirmó que él "tampoco coincido con lo que dicen que dije" y señaló que la estaban usando para generar una campaña de intriga en su contra.
Por medio de una serie de post en X, Fernández Noroña reiteró que sus palabras fueron sacadas de contexto y usadas con mala fe.
"Nunca hablé de división en Morena. Son muy intrigantes", aseveró.
El senador compartió el fragmento donde dijo que ni el PRI ni el PAN tienen camino como oposición, pero que la oposición real va a salir dentro del propio movimiento y manifestó que "no deberían prestarse a las intrigas de la derecha".
-----Sheinbaum reacciona a declaraciones de Fernández Noroña
Durante su mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo expresó que no coincide con las declaraciones del senador Fernández Noroña y afirmó que en el movimiento existe mucha unidad.
La titular del Ejecutivo afirmó que pese a que no coincide con lo dicho por el presidente del Senado, en el movimiento existe libertad de expresión.
"No, no coincido para nada. Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo", respondió.
no te pierdas estas noticias
Gerardo Fernández Noroña acusado de intrigas en Morena
El Universal
El presidente del Senado se defiende de acusaciones de intrigas tras diferencias con Sheinbaum.
Centros de salud en 23 estados ya cuentan con medicamentos: Sheinbaum
El Universal
Claudia Sheinbaum celebra la disponibilidad total de medicamentos en centros de salud gracias a las Rutas de la Salud.
CFE ofrece Internet por $99 pesos al mes
El Universal
Conoce los diferentes paquetes de Internet que ofrece la CFE, así como la cobertura nacional 4.5G. Obtén más información.