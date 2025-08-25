logo pulso
Gerardo Fernández Noroña acusado de intrigas en Morena

El presidente del Senado se defiende de acusaciones de intrigas tras diferencias con Sheinbaum.

Por El Universal

Agosto 25, 2025 02:39 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).-

Gerardo Fernández Noroña
, presidente del Senado, acusó de una campaña de intrigas

en su contra, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó no coincidir con su opinión.

Por medio de su cuenta de X, el Presidente del Senado afirmó que él "tampoco coincido con lo que dicen que dije" y señaló que la estaban usando para generar una campaña de intriga en su contra.

Por medio de una serie de post en X, Fernández Noroña reiteró que sus palabras fueron sacadas de contexto y usadas con mala fe.

"Nunca hablé de división en Morena. Son muy intrigantes", aseveró.

El senador compartió el fragmento donde dijo que ni el PRI ni el PAN tienen camino como oposición, pero que la oposición real va a salir dentro del propio movimiento y manifestó que "no deberían prestarse a las intrigas de la derecha".

-----Sheinbaum reacciona a declaraciones de Fernández Noroña

Durante su mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo expresó que no coincide con las declaraciones del senador Fernández Noroña y afirmó que en el movimiento existe mucha unidad.

La titular del Ejecutivo afirmó que pese a que no coincide con lo dicho por el presidente del Senado, en el movimiento existe libertad de expresión.

"No, no coincido para nada. Hay mucha unidad de nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo", respondió.

