Gobernadores de Morena se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

Mandatarios estatales y funcionarios federales revisan avances del programa IMSS Bienestar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum

Por El Universal

Agosto 07, 2025 11:43 a.m.
A
Gobernadores de Morena se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

Esta mañana de jueves, gobernadoras y gobernadores de Morena y partidos aliados comenzaron a llegar a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de revisar los avances del programa IMSS Bienestar.

Al recinto histórico han llegado la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; así como las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez; de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Tlaxcala, Lorena Cuellar; Guerrero, Evelyn Salgado, y de Veracruz, Rocío Nahle.

También han llegado los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Alfonso Durazo, de Sonora; Julio Menchaca, de Hidalgo; Eduardo Ramírez, de Chiapas; Javier May, de Tabasco; y Alejandro Armenta, de Puebla.

Por el acceso de la calle Corregidora también han llegado la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; Zoé Robledo, director del IMSS, entre otros funcionarios.

