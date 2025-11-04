logo pulso
Gobierno de México fija límite de antigüedad para vehículos diésel

Normativa ambiental en México afecta la importación de vehículos diésel con motor antiguo.

Por EFE

Noviembre 04, 2025 06:55 p.m.
A
Gobierno de México fija límite de antigüedad para vehículos diésel

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- El Gobierno de México publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece en 10 años el límite máximo de antigüedad para los vehículos pesados usados con motor diésel que se importan al país.

El mismo acuerdo define las condiciones ambientales en materia de límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera establecida, aplicable a los vehículos equipados con motor a diésel y con peso bruto mayor a 3.857 kilogramos.

Las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía (SE) emitieron el documento, en vigencia desde este martes, en el que se apunta que el año de fabricación de los motores integrados a los vehículos con peso bruto superior a los 3.857 kilogramos "no deberá ser mayor a diez años al momento de su introducción al país".

Los importadores deberán declarar bajo protesta de decir verdad, "que el motor no ha sido alterado ni modificado, lo que puede ser objeto de verificación o inspección".

Lo anterior, según el acuerdo, "sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables para la importación definitiva de vehículos usados, así como de aquellas que deban acatarse para su circulación dentro del territorio nacional".

En conferencia conjunta, Alicia Bárcena, titular de Semarnat, explicó que los vehículos de diésel representan el 5 % de la flota de automotores, y representan el 61 % de contaminantes.

"Por lo tanto, el tener una norma y un acuerdo como el de este día significa que no se van a poder importar ningún tipo de autotransporte de diésel de esta naturaleza, de 3.675 kilogramos, que tenga más de 10 años de vida, digamos, y que cumpla con las normas internacionales, y que además cumpla con las normas nacionales", señaló.

Mientras que Marcelo Ebrard, titular de la SE, dijo que la norma "establece las mismas condiciones a lo que se importa vehículos usados de carga. Tienen que cumplir las mismas normas que los que se producen en México. Entonces, a partir de hoy esto entrará en vigor, significa que muchos vehículos que son altamente contaminantes ya no van a poder ser introducidos al país".

