Gobierno federal anuncia entrega de tarjetas para beca Rita Cetina

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El próximo

, y hasta el 31 de julio iniciará la entrega de las tarjetas de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, informó, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.En conferencia de prensa, detalló que el gobierno federal recibió 7.2 millones de registros, "que serán losen educación primaria".Para recoger la tarjeta, los padres de los menores becados deberán presentar una, en original y copia, y copias dely del(de los últimos seis meses). Y los estudiantes deberán presentar copias dely CURP.La entrega de tarjetas inició el primero de abril y termina el 16; y los recursos, es decir, losde laserán entregados en agosto.Los beneficiarios de becas dey superior, es decir, las, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, empezarán a recibir los recursos hoy y terminará el, de acuerdo a la primera letra del apellido."Van a recibir a partir de hoy, el bimestre de enero-febrero y de", explicó