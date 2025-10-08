logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Gobierno federal paga gastos de viaje de mexicanos detenidos en Israel

El gobierno federal, a través de Claudia Sheinbaum, informa sobre la repatriación de los mexicanos detenidos en Israel, con los gastos de viaje pagados.

Por El Universal

Octubre 08, 2025 12:52 p.m.
A
Gobierno federal paga gastos de viaje de mexicanos detenidos en Israel

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los gastos del viaje de la repatriación de las y los seis mexicanos que fueron detenidos en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, fueron pagados por el gobierno federal.

Indicó que si solicitan ser recibidos por ella, los recibirá, pero hasta el momento no han hecho una solicitud para entrevistarse con ella.

"Preguntarle sobre los mexicanos que llegaron esta mañana a México y llegaron procedentes de Estambul, si los va a recibir y saber quién va a sufragar los gastos de su viaje", se le preguntó.

"Nosotros, nosotros, el gobierno (pagó los gastos del viaje). Si ellos solicitan que los reciban, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver", respondió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el canciller Juan Ramón de la Fuente estuvo atento y en contacto con los connacionales.

"Estuvo atento a todo tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel (Mauricio Escanero) para poder repatriarlos, y afortunadamente ya llegaron esta mañana", resaltó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno federal paga gastos de viaje de mexicanos detenidos en Israel
Gobierno federal paga gastos de viaje de mexicanos detenidos en Israel

Gobierno federal paga gastos de viaje de mexicanos detenidos en Israel

SLP

El Universal

El gobierno federal, a través de Claudia Sheinbaum, informa sobre la repatriación de los mexicanos detenidos en Israel, con los gastos de viaje pagados.

Sheinbaum enviará nuevamente Ley de Amparo al Senado
Sheinbaum enviará nuevamente Ley de Amparo al Senado

Sheinbaum enviará nuevamente Ley de Amparo al Senado

SLP

El Universal

Sheinbaum destaca la importancia de aclarar el artículo transitorio de la Ley de Amparo sobre retroactividad.

Sheinbaum insta a farmacéuticas a cumplir con entregas de medicamentos
Sheinbaum insta a farmacéuticas a cumplir con entregas de medicamentos

Sheinbaum insta a farmacéuticas a cumplir con entregas de medicamentos

SLP

El Universal

Conflicto entre gobierno y farmacéuticas por adeudos y entrega de fármacos en México

Claudia Sheinbaum revelará farmacéuticas sancionadas
Claudia Sheinbaum revelará farmacéuticas sancionadas

Claudia Sheinbaum revelará farmacéuticas sancionadas

SLP

El Universal

El Gabinete de Salud informará sobre sanciones a empresas farmacéuticas la próxima semana