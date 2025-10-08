Gobierno federal paga gastos de viaje de mexicanos detenidos en Israel

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los gastos del viaje de la repatriación de las y los seis mexicanos que fueron detenidos en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza, fueron pagados por el gobierno federal.

Indicó que si solicitan ser recibidos por ella, los recibirá, pero hasta el momento no han hecho una solicitud para entrevistarse con ella.

"Preguntarle sobre los mexicanos que llegaron esta mañana a México y llegaron procedentes de Estambul, si los va a recibir y saber quién va a sufragar los gastos de su viaje", se le preguntó.

"Nosotros, nosotros, el gobierno (pagó los gastos del viaje). Si ellos solicitan que los reciban, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver", respondió.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el canciller Juan Ramón de la Fuente estuvo atento y en contacto con los connacionales.

"Estuvo atento a todo tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel (Mauricio Escanero) para poder repatriarlos, y afortunadamente ya llegaron esta mañana", resaltó.