Gobierno llama evitar bloqueos de productores en Navidad y Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Ante el amago de productores y transportistas de realizar otra vez bloqueos en el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, el gobierno hizo un llamado otra vez a evitar afectaciones a terceros y privilegiar los acuerdos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reiteraron que hay apertura al diálogo, ante las mesas de negociación que se llevan a cabo para atender las demandas de productores y transportistas.

"Con diálogo y justicia social, el Gobierno de México respalda al campo y llama a privilegiar los acuerdos", dijeron las dependencias.

Al reafirmar que el campo "es una prioridad nacional, con apoyos directos, justos y transparentes que hoy benefician a millones de pequeños productores y fortalecen el bienestar de las comunidades rurales", indicaron la Segob y la Sader en que se mantiene "un diálogo abierto y respetuoso" para atender sus preocupaciones por la vía institucional, privilegiando el entendimiento y evitando acciones que afecten a terceros, a la movilidad y a la economía del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ante las amenazas de bloqueo en puentes fronterizos y autopistas por parte de un grupo de productores agrícolas, el Gobierno de México informa que el campo ha sido y seguirá siendo una prioridad nacional, y hoy, a diferencia del pasado, los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la producción y el bienestar de las comunidades rurales", indicaron.

El gobierno resaltó que hasta el momento, la Sader ha entregado al menos un apoyo a cerca de 2.8 millones de productores, de los cuales el 86% son productores y productoras de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas.

A través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, asistencia técnica, acopio de granos y Precios de Garantía, se han mejorado las condiciones de vida en el campo, agregó: Como resultado, entre 2018 y 2024 más de 4 millones de personas lograron salir de la pobreza rural, reflejo de un esfuerzo sostenido y de impacto real en las comunidades.

Mencionaron que actualmente se encuentran en proceso de validación para el pago de incentivos los expedientes de 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo Otoño–Invierno 2024–2025, provenientes de 11 estados del país, así como los de 47 mil 593 productores de maíz del ciclo Primavera–Verano 2025, para ser beneficiarios del apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, adicionales al precio de venta.

Comentó que Agricultura, entre otras acciones, realizará la publicación de la mecánica operativa para el pago de incentivos a productores de arroz de los ciclos Primavera–Verano 2024 y Otoño–Invierno 2024–2025. Esta acción beneficiará a 2 mil 706 productores de los estados de Campeche, Nayarit, Michoacán, Colima, Morelos, Jalisco, Tabasco y Veracruz.

Además, Agricultura alcanzó una entrega histórica y directa de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes a productores en las 32 entidades federativas del país, apuntó.

"En este contexto, el Gobierno de México mantiene un diálogo permanente y respetuoso con las y los productores del campo, a través del cual se han construido mesas de trabajo, acuerdos y rutas institucionales de atención, convencidos de que el entendimiento, el respeto mutuo y la legalidad son la mejor vía para resolver cualquier diferencia", insistió.