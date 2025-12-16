Expresidente liberado por Trump "planea golpe de Estado", alerta Xiomara Castro

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alertó este martes por un posible golpe de Estado en Honduras, y señaló al expresidente Juan Orlando Hernández, perdonado por Donald Trump en Estados Unidos (EU) luego de su sentencia por narcotráfico, de intentar volver al país para "proclamar un ganador" en las recientes elecciones, donde todavía no hay resultados, así como una "agresión" para "romper el orden constitucional" en contra del actual gobierno.

"Al pueblo hondureño: informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló Castro la madrugada de este martes en sus redes sociales.

"Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", añadió.

Esta mañana, Juan Orlando Hernández respondió: "FALSO. La acusación de la Presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan para mi ingreso al país ni ningún intento de quebrantar el orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar el pánico, distraer a la población y crear caos, una táctica bien conocida por los líderes de LIBRE", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esa estrategia ya no funciona; el pueblo hondureño los rechazó clara y decisivamente en las urnas", añadió. "He sido claro en mis declaraciones públicas: no tengo intención de regresar a Honduras en este momento, precisamente porque este gobierno ha demostrado que no respeta garantías ni derechos, y porque mi seguridad y la de mi familia estarían en grave riesgo".

Luego, Hernández afirmó que tiene información de que han habido "planes para atentar contra mi vida y la de mi familia".

Hace un par de semanas, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de introducir cientos de toneladas de coca a EU y sentenciado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes, fue liberado de prisión tras un indulto del Presidente Trump.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Tras su liberación en EU, Hernández ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó la semana pasada el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez. La Fiscalía de Honduras lo acusa de lavado de activos y fraude en el marco del Caso Pandora, un esquema de corrupción que desvió fondos públicos hacia campañas políticas entre 2010 y 2013.

"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", declaró el Fiscal Zelaya en un mensaje difundido en la red social X.

El indulto de Trump se justificó en que el expresidente había sido "tratado con dureza e injusticia". Hernández no se ha pronunciado sobre la nueva orden de captura. Tras su liberación en EU, agradeció públicamente a Trump y denunció ser víctima de una "conspiración de la izquierda radical".

Honduras denuncia injerencia de Trump en elecciones

El Gobierno de Honduras denunció la semana pasada la injerencia del Presidente estadounidense, Donald Trump, durante las elecciones celebradas en noviembre pasado ante distintas instancias internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, el país centroamericano reclamó por la coacción ejercida contra la ciudadanía por parte de grupos criminales, así como el fracaso del sistema encargado de divulgar los resultados electorales.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue perdonado por Trump a pesar de una sentencia de 45 años por narcotráfico.

Durante las pasadas elecciones presidenciales celebradas en Honduras, Trump llamó a las y los hondureños a votar a favor del candidato de la ultraderecha, Nasry Asfura, además de que amenazó con retirar el apoyo económico al país en caso de que no resultara electo.

Cabe mencionar que el consejo Electoral de Honduras recién reinició el viernes el conteo de votos de las elecciones presidenciales, esto luego de que estuvo suspendido durante varios días debido a problemas técnicos.

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) apunta a "demoras y deficiencias técnicas" en el proceso electoral, pero no "dolo" ni "manipulación". Las actas físicas están custodiadas por las autoridades, por lo que los fallos técnicos "no implican por sí mismo una acción fraudulenta".

Sheinbaum se pronuncia: No al injerencismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana, en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que México está atento a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, que el pueblo de cada país elija a su presidente o presidenta. Siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. Estamos atentos a las denuncias que hace la Presidenta de Honduras, y a través de la SRE estamos en comunicación", indicó.