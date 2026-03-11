logo pulso
CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Gobierno renueva acuerdo para mantener gasolina magna a 24 pesos

Pemex aclara que no hay subsidios en el acuerdo para mantener estable el precio de la gasolina magna.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 02:40 p.m.
Gobierno renueva acuerdo para mantener gasolina magna a 24 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de un año de su implementación, el

Gobierno de México
y empresarios gasolineros acordaron renovar

por seis meses más el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina magna en el país.
En entrevista al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.
"Igual, se renueva continuamente (para la magna)", señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio.
El funcionario enfatizó que el gobierno federal no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.
"No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina", afirmó.
Rodríguez Padilla explicó que el acuerdo únicamente aplica para la gasolina magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas nacionales, mientras que establecer un límite para la gasolina premium —conocida como roja— no se contempla por ahora.
"Porque es muy chiquito el mercado además el tipo del consumo son muy distintos", indicó.
Sobre la posibilidad de diseñar medidas adicionales ante eventuales impactos internacionales, como tensiones en Medio Oriente que pudieran afectar los precios energéticos, señaló que podrían analizarse ajustes en el diseño de políticas, aunque no directamente sobre el precio del combustible.
"Se podría hacer, sobre el diseño, pero no sobre la gasolina. Como ustedes saben la mayor cantidad de ventas es la magna", agregó.
El acuerdo fue firmado originalmente el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar mediante un precio máximo voluntario de 24 pesos por litro.
Desde entonces, el mecanismo se revisa periódicamente cada seis meses para evaluar su continuidad y posibles ajustes, con la participación voluntaria de empresas gasolineras y autoridades del sector energético.

