Godoy recorre instalaciones de la FGR para escuchar al personal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La fiscal Ernestina Godoy Ramos exhortó al personal de la Fiscalía General de la República (FGR) a trabajar profundamente para que la institución vaya de la mano con los objetivos de abatir la impunidad y construir la paz social que la ciudadanía merece.

Durante un recorrido por la sede de la FGR, ubicada en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, Godoy Ramos escuchó al personal de las fiscalías de Control Competencial, Control Regional, Combate a la Corrupción, Asuntos Internacionales, Oficialía Mayor y del Centro de Monitoreo.

Según la FGR, el personal le hizo saber sus funciones, espacios de oportunidad y diversos factores que coadyuvan a trabajar con base en los objetivos institucionales que se renovarán para que la FGR sea un órgano autónomo más eficiente, con inmediatez y resultados tangibles.

En tanto, que Godoy Ramos compartió ideas de trabajo y propuestas de mejora en todas las áreas, y externó su postura de colaborar de manera cercana con cada una de las fiscalías que componen la institución, a fin de que esta nueva etapa sea una oportunidad para el trabajo de todos.

Agregó que, durante el recorrido, la fiscal pudo ver, entre otras actividades, equipos de tecnología, seguridad e inteligencia con que cuenta la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como binomios caninos que forman parte de las acciones y operativos que realizan los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Durante el recorrido, Godoy Ramos estuvo acompañada de Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la FECOC; David Boone de la Garza, titular de la FECOR; Laura Ángeles Gómez, Oficial Mayor; Richard Urbina Vega, quien encabeza la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; María de la Luz Mijangos Borja, de la FEMCC; Claudia Luengas Escudero, Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.