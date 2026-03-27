Greenpeace México alerta por derrame de petróleo en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Laen el

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se ha vuelto unano sólo para los lugares afectados, sino para todo el país.Ante la emergencia marina, diversoslanzaron unapara evitar que el hidrocarburo se expanda y poder limpiar los mares de afectados, el cual requiere crear unaconElfue reportado elen las costas deafectando más de 630 kilómetros de línea costera, de acuerdo con la organizaciónMéxico.Lainformó que haydelUn buque que estuvo fondeado en inmediaciones deEmanaciones naturales decerca del puerto deEmanaciones naturales dea 60 millas de Ciudad del Carmen, Campecheha advertido que el derrame podría dejara los, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud, a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.En entrevista con EL UNIVERSAL,, licenciada enoriginaria de, explicó que su proyecto surgió ante la necesidad de limpiar los restos de hidrocarburos dejados por embarcaciones afectadas tras el huracán Otis en 2023.Detalló que eltiene la capacidad de, además de ofrecer una ventaja frente a materiales sintéticos y dispersantes químicos utilizados por la industria petrolera: es. Esta propiedad, dijo, ha sido respaldada por estudios, incluidos algunos difundidos por la NASA, en los que, tras una filtración con pelo humano, elredujo significativamente su contenido de crudo.Menchaca señaló que laha sido clave, ya que personas de distintas zonas comenzaron apara elaborar mallas o tiras capaces de sorber el combustible. En promedio, explicó, un kilo de cabello puede retener hasta ocho litros de hidrocarburo.A partir de esta urgencia por actuar, lo que empezó hace, ahora también puede ayudar a las playas deLaindicó que el primer paso fue convocar a la población a donar, así como enseñar el proceso adecuado para fabricar las tiras y desechar correctamente el material una vez saturado, evitando así mayores daños alAunque hasta ahora se trata de unaciudadana, Menchaca busca sumar apara ampliar el alcance de estas acciones.Para la, se han habilitado centros en distintos puntos del país:, centro permanente en la calle Enrique Segarra 129, entre Dos Bahías y Paseo Ciruelo, en el fraccionamiento Hortalizas, en Plaza Quebec el lunes 29 de marzo, en elde la Línea 2, de 17:00 a 19:00 horas.Finalmente, hizo un llamado a la: "Debemos; dependemos de él, formamos parte de estey su salud impacta directamente en la nuestra y en la de quienes queremos".La, organización veracruzana dedicada a ayudar a los animales en situación de calle ha decido lanzar unasimilar para laha abierto diversosen al menosdel país:cuenta con dos sedes: en Av. 5 de mayo norte #54D con horario de 9:00 am a 5:00 pm y en el Parque Juárez del 28 de marzo al 1 de abril de las 4:00 a 7:00 pmcuenta con dos sedes: en la66 col. Reloj de lunes a martes de las 6 am a las 9 am y luego de 12 a 7 pm y en elen la alcaldía Azcapotzalco, de 4 a 6 del 25 al 27 y el 28 de marzo de 8 a 10.sólo tiene una sede: en la calle Dinastía 416,tiene: en Chinameca, en Comalcalco, Boca de Rio, dos eny en Coatepec.con un centro encalle villa diamante de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.en la calle Nueva Inglaterra 4325, Coloniade lunes a viernes de 4:30 a 9:00 pm.en la calle Sinaloa 530,de 1:00 a 7:00 pm de lunes a sábado.La asociación pidió que el cabello que se puede utilizar debe ser limpio y seco, sin importar si está teñido o tuvoSolicitan que losno deben ser sucios o con restos de basura.Asimismo, mencionan que lostambién pueden ser utilizados teniendo en cuenta losque con el de persona.La asociación reitera que no hay fecha límite de recepción de cualquiera de los, por lo que su objetivo es recaudar la mayor ayuda posible.también reiteró que lospara la comunidad "El Pescador" en Pajapan,también son necesarios para ayudar a la comunidad que ha realizado labores dedesde el 2 de marzo.La organización aceptaArrozCaféAceitePapel HigiénicoArtículos deSopaJabónAtún enlatadoTambién se puede apoyar con la donación de materiales para laRastrillosorgánicasTrajes de protección EPIBotas industrialesGuantes industrialesMedias de nylonMallas de yuteRed de arpilleraToda la ayuda, a excepción del cabello, puede ser donado desde cualquier parte del país a través de su listado de Amazon, el que se puede encontrar en susReiteran queno recibe dinero en efectivo, por lo que piden no caer en estafas.Con estas acciones, esperan contribuir a lade una de las zonas más afectadas por el contaminante, dejando a familias sin trabajo y dañando al