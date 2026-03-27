Greenpeace México alerta por derrame de petróleo en Veracruz
La Secretaría de Marina señala tres fuentes del hidrocarburo, incluyendo buques y emanaciones naturales.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La mancha de petróleo en el
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Golfo de México se ha vuelto una preocupación constante no sólo para los lugares afectados, sino para todo el país.
Ante la emergencia marina, diversos colectivos y activistas lanzaron una iniciativa para evitar que el hidrocarburo se expanda y poder limpiar los mares de afectados, el cual requiere crear una malla absorbente con cabello humano.
El 1 de marzo fue reportado el derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz afectando más de 630 kilómetros de línea costera, de acuerdo con la organización Greenpeace México.
La Secretaría de Marina informó que hay tres fuentes del origen del contaminante:
Un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos
Emanaciones naturales de chapopoteras cerca del puerto de Coatzacoalcos
Emanaciones naturales de chapopoteras a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche
Greenpeace ha advertido que el derrame podría dejar afectaciones graves a los ecosistemas, así como pérdidas y posibles afectaciones a la salud, a las comunidades, cooperativas y familias pesqueras.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Mariana Menchaca, licenciada en Ecología Marina y activista originaria de Acapulco, explicó que su proyecto surgió ante la necesidad de limpiar los restos de hidrocarburos dejados por embarcaciones afectadas tras el huracán Otis en 2023.
Detalló que el cabello humano tiene la capacidad de absorber aceites, además de ofrecer una ventaja frente a materiales sintéticos y dispersantes químicos utilizados por la industria petrolera: es biodegradable. Esta propiedad, dijo, ha sido respaldada por estudios, incluidos algunos difundidos por la NASA, en los que, tras una filtración con pelo humano, el agua contaminada redujo significativamente su contenido de crudo.
Menchaca señaló que la respuesta ciudadana ha sido clave, ya que personas de distintas zonas comenzaron a donar cabello para elaborar mallas o tiras capaces de sorber el combustible. En promedio, explicó, un kilo de cabello puede retener hasta ocho litros de hidrocarburo.
A partir de esta urgencia por actuar, lo que empezó hace tres años, ahora también puede ayudar a las playas de Veracruz.
La activista indicó que el primer paso fue convocar a la población a donar, así como enseñar el proceso adecuado para fabricar las tiras y desechar correctamente el material una vez saturado, evitando así mayores daños al ecosistema.
Aunque hasta ahora se trata de una iniciativa ciudadana, Menchaca busca sumar a organizaciones y autoridades para ampliar el alcance de estas acciones.
Para la recolección de cabello, se han habilitado centros en distintos puntos del país:
Veracruz, centro permanente en la calle Enrique Segarra 129, entre Dos Bahías y Paseo Ciruelo, en el fraccionamiento Hortalizas
Acapulco, en Plaza Quebec el lunes 29 de marzo
Ciudad de México, en el Metro Pino Suárez de la Línea 2, de 17:00 a 19:00 horas.
Finalmente, hizo un llamado a la conciencia ambiental: "Debemos cuidar el planeta; dependemos de él, formamos parte de este ecosistema y su salud impacta directamente en la nuestra y en la de quienes queremos".
La Asociación Civil Ayudando Patitas, organización veracruzana dedicada a ayudar a los animales en situación de calle ha decido lanzar una iniciativa similar para la recolección de cabello.
Ayudando Patitas ha abierto diversos centros de acopio en al menos siete estados del país:
Puebla cuenta con dos sedes: en Av. 5 de mayo norte #54D con horario de 9:00 am a 5:00 pm y en el Parque Juárez del 28 de marzo al 1 de abril de las 4:00 a 7:00 pm
CDMX cuenta con dos sedes: en la calle Pétalo 66 col. Reloj de lunes a martes de las 6 am a las 9 am y luego de 12 a 7 pm y en el Parque Tezozómoc en la alcaldía Azcapotzalco, de 4 a 6 del 25 al 27 y el 28 de marzo de 8 a 10.
Guanajuato sólo tiene una sede: en la calle Dinastía 416, Real Providencia.
Veracruz tiene cinco sedes: en Chinameca, en Comalcalco, Boca de Rio, dos en Xalapa y en Coatepec.
Hidalgo con un centro en Rinconadas de Villarreal calle villa diamante de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.
Nuevo León en la calle Nueva Inglaterra 4325, Colonia Residencial Lincoln de lunes a viernes de 4:30 a 9:00 pm.
Aguascalientes en la calle Sinaloa 530, fracc Pirámides de 1:00 a 7:00 pm de lunes a sábado.
La asociación pidió que el cabello que se puede utilizar debe ser limpio y seco, sin importar si está teñido o tuvo procesos capilares.
Solicitan que los donativos no deben ser sucios o con restos de basura.
Asimismo, mencionan que los pelos de mascota también pueden ser utilizados teniendo en cuenta los mismos cuidados que con el de persona.
La asociación reitera que no hay fecha límite de recepción de cualquiera de los donativos, por lo que su objetivo es recaudar la mayor ayuda posible.
Ayudando Patitas también reiteró que los insumos para la comunidad "El Pescador" en Pajapan, Veracruz también son necesarios para ayudar a la comunidad que ha realizado labores de limpieza desde el 2 de marzo.
La organización acepta productos de primera necesidad:
Frijol
Arroz
Leche
Café
Aceite
Papel Higiénico
Artículos de limpieza
Sopa
Jabón
Atún enlatado
También se puede apoyar con la donación de materiales para la limpieza:
Palas
Rastrillos
Mascarillas de gas orgánicas
Trajes de protección EPI
Botas industriales
Guantes industriales
Medias de nylon
Mallas de yute
Red de arpillera
Toda la ayuda, a excepción del cabello, puede ser donado desde cualquier parte del país a través de su listado de Amazon, el que se puede encontrar en sus páginas oficiales.
Reiteran que Ayudando Patitas no recibe dinero en efectivo, por lo que piden no caer en estafas.
Con estas acciones, esperan contribuir a la limpieza de una de las zonas más afectadas por el contaminante, dejando a familias sin trabajo y dañando al medio ambiente.
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