Grupo Bachoco exportará carne de cerdo a la República del Congo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Como parte de su nueva estrategia internacional Grupo Bachoco informó que apostará por exportaciones de producto congelado de cerdo al continente africano, específicamente a la República del Congo.

En un comunicado, el grupo mexicano precisó que el aumento de su presencia internacional se dará a través del primer envío de carne de cerdo desde México hacia el país africano.

A pesar de la distancia de más de 12 mil 700 kilómetros entre ambos países, la Secretaría de Economía reportó que el comercio bilateral entre México y la República del Congo alcanzó los 2.82 millones de dólares durante la primera mitad de 2025.

Esta nueva operación forma parte de la línea de negocio Bachoco Cerdo del Grupo y busca contribuir al desarrollo del sector agroalimentario mexicano para la apertura de nuevos mercados.

El envío al Congo busca posicionar a Bachoco México como referente en la exportación de proteína animal.

La empresa expresó que la exportación a África refleja la confianza internacional en la calidad de sus productos y en la capacidad operativa de la empresa para cumplir con los estándares globales.