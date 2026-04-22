Guadalupe Taddei toma protesta a nuevos consejeros electorales del INE
Los nuevos consejeros se comprometieron a fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad del INE.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE),Guadalupe Taddei , tomó protesta
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a Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, consejeros electorales que se integran al Consejo General hasta el próximo 21 de abril de 2035.
Gómez Puga afirmó que la legitimidad de las decisiones del Consejo General debe mantenerse no solo al respetar las leyes, sino construyendo todos los días la confianza de la ciudadanía. "Serviré construyendo integridad a esta institución", afirmó.
La consejera Frida Gómez Puga afirmó que la legitimidad de las decisiones del Consejo General debe mantenerse no solo al respetar las leyes, sino construyendo todos los días la confianza de la ciudadanía. "Serviré construyendo integridad a esta institución", afirmó.
La consejera Blanca Cruz García se comprometió a "recuperar la confianza de un sector importante de la ciudadanía que siente lejanas sus instituciones" e invitó a sus colegas del Consejo General del INE en "fortalecer la legitimidad" del instituto.
El consejero Arturo Chávez López aseguró que el INE "debe caminar al lado dr las transformaciones que avanzan en el país" y declaró que el Instituto debe acercarse a la ciudadanía en todos los frentes. "Nosotros no somos enemigos del gobierno, no somos enemigos de los partidos políticos ni de la iniciativa privada", dijo.
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