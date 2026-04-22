Guadalupe Taddei toma protesta a nuevos consejeros electorales del INE

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE),

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a Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denissey Arturo Manuel Chávez López, consejeros electorales que se integran alhasta el próximo 21 de abril de 2035.afirmó que lade las decisiones deldebe mantenerse no solo al respetar las leyes, sino construyendo todos los días la confianza de la ciudadanía. "Serviré construyendo integridad a esta institución", afirmó.La consejera Fridaafirmó que lade las decisiones deldebe mantenerse no solo al respetar las leyes, sino construyendo todos los días la confianza de la ciudadanía. "Serviré construyendo integridad a esta institución", afirmó.La consejerase comprometió a "recuperar la confianza de un sector importante de la ciudadanía que siente lejanas sus instituciones" e invitó a sus colegas deldel INE en "fortalecer la" del instituto.El consejeroaseguró que el INE "debe caminar al lado dr lasque avanzan en el país" y declaró que el Instituto debe acercarse a la ciudadanía en todos los frentes. "Nosotros no somos enemigos del gobierno, no somos enemigos de los partidos políticos ni de la iniciativa privada", dijo.