Buscan hacer obligatorios pagos sin efectivo en gasolineras

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El director general de Grupo Financiero Banorte,

, informó que se avanza en los acuerdos entre bancos y gasolineros para lograr que en las estaciones de servicio se tengan

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, tal y como se anunció en la pasada 89 Convención Bancaria realizada en marzo.De acuerdo con el directivo, se están teniendopor parte de la(ABM), autoridades y gasolineros, como parte de la estrategia que se busca implementar en este gobierno para reducir el uso de efectivo en actividades relevantes de la economía del país."Estamos teniendo. Esta semana vamos a tener unos con la autoridad porque estamos muy metidos y este primer paso, que es en las, sí estamos metidos y yo creo que vamos avanzando en tiempo y forma. La idea es ahí también llegar en principio al, y eventualmente las casetas y eventualmente todo lo que podamos ir avanzando junto con las autoridades", explicó.Ramírez dijo que hasta el momento no hay fecha para concretar la medida, pero confió en que a la brevedad se comenzará alaen todo el país.En marzo pasado, laanunció medidas paraen el uso dey débito en el cobro de gasolina, con el objetivo de incentivar un menor uso de dinero físico y también como medida de apoyo para mitigar el impacto por el incremento en los precios internacionales de combustible.En la convención bancaria, la presidentadijo que se busca simplificar los pagos digitales en el país, además de la obligatoriedad en las estaciones del servicio de ya no aceptar pagos en efectivo al momento de cargar combustible."Nuestro objetivo es que este año, a través de los sistemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de lasy de las casetas de manera digital", dijo en marzo pasado la mandataria mexicana.En la presente administración, eldel país acompaña la estrategia de digitalizar la economía, reconociendo la magnitud del reto, ya que más de 85% de los pagos diarios en México se realizan con dinero físico.En ese mismo sentido, elbusca junto con el sector financiero facilitar las reglas de operación de sus, para masificar su uso en el país de una manera sencilla desde dispositivos móviles.