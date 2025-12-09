logo pulso
Guardia Nacional protege a 75 funcionarios en México

Descubre cómo se gestionan las solicitudes de protección para funcionarios en el país

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 12:38 p.m.
A
Guardia Nacional protege a 75 funcionarios en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 75 funcionarios de los tres órdenes de gobierno cuentan actualmente con servicios de protección otorgados por la Guardia Nacional, para lo cual se han desplegado más de 500 elementos en distintas entidades del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Trevilla explicó que la cifra se ha mantenido estable incluso después del atentado ocurrido contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"Hay setenta y cinco servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional; hablamos de poco más de quinientas personas que están desplegadas en diferentes entidades del país", indicó.

Tras asesinato de Carlos Manzo, solicitudes de protección no incrementaron "mucho"

El general precisó que no ha habido un aumento significativo en las solicitudes de protección.

"Después del lamentable evento que sucedió en Uruapan, no se han incrementado mucho... se mantienen", afirmó.

Trevilla detalló que todas las solicitudes pasan por el procedimiento formal establecido entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

"Las solicitudes llegan a la Secretaría de Protección Ciudadana, luego se las remiten a la Guardia Nacional. Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos factores, sobre todo uno importante: la existencia de amenazas a la persona que está solicitando la seguridad", explicó.

Una vez evaluado el riesgo, la Guardia Nacional determina el número de efectivos y vehículos que se asignarán a cada caso.

"Se determina con cuántos vehículos y efectivos, pero no se han incrementado", reiteró.

-----Funcionarios protegidos y presencia en estados fronterizos

El secretario señaló que las solicitudes provienen de perfiles diversos. "Hay de todos, funcionarios de los tres niveles", indicó al ser cuestionado sobre si los cargos corresponden principalmente a alcaldes.

