En 2026 van por bloquear señal telefónica en penales

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que durante el primer trimestre de 2026 quedará bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

"Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión", afirmó.

En la conferencia matutina de este martes, el funcionario explicó que, desde el inicio de la Estrategia Nacional, el 6 de julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas relacionadas con extorsiones a través del número 089.

"Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102 mil 800 llamadas", dijo.

Detalló que 77 mil 428 llamadas, equivalentes al 75%, fueron intentos de extorsión que no se consumaron gracias a la intervención de los operadores.

"Los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva", señaló.

Agregó que 14 mil 575 personas llamaron para reportar números extorsivos y que 10 mil 854 denuncias, equivalentes al 11% del total, correspondieron a extorsiones consumadas que fueron canalizadas a las fiscalías para ser investigadas. Esto permitió integrar 3 mil 684 carpetas de investigación en distintos estados del país.

Sobre los operativos, García Harfuch informó que entre el 6 de julio y el 30 de noviembre se detuvo a 615 personas por extorsión en acciones coordinadas en 22 estados.

"Destacan operativos recientes realizados en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde fueron detenidas otras 19 personas y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión", explicó.

Además, cateos simultáneos en la zona centro permitieron la detención de 15 personas, entre ellas Isaí Gabriel "N", a quien se relaciona con extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El secretario reveló que "12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089".

Para enfrentarlo, dijo que se han instalado inhibidores de señal, sistemas avanzados de circuito cerrado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología de vigilancia.

Hasta ahora, "el 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas" mediante acciones en penales de Tamaulipas y la Ciudad de México, como el bloqueo total del servicio 3G y 4G en Santa Marta Acatitla.

García Harfuch adelantó que la meta inmediata es contundente: "Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México".

Añadió que el gabinete de Seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán, donde se mantiene un despliegue continuo de fuerzas federales y reuniones semanales con productores y comerciantes.

Esto, dijo, permite "evaluar de manera permanente, semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas".



