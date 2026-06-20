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Gusano barrenador llega al zoológico de León

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Gusano barrenador llega al zoológico de León
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      León, Gto.- En el Zoológico de León (Zoo León) detectaron al Gusano Barrenador (miasis) en dos especies que presentaban heridas en la piel.

      La miasis se identificó en un elk (ciervo) y en un yak (mamífero bovino), informó el patronato del parque.

      El organismo público explicó que derivado de revisiones rutinarias de especialistas, identificaron los casos de infestación por Gusano Barrenador en un ejemplar de elk (Cervus canadensis), que presentó una lesión en la región mandibular, y en ejemplar de yak (Bos grunniens), que tenía una lesión en el canal auditivo.

      Ante esa situación, se anunció que se fortalecieron los protocolos de vigilancia, bioseguridad y medicina preventiva en toda la colección animal.

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      Ante estas situaciones, se activaron de inmediato los protocolos de atención veterinaria, realizando la valoración clínica correspondiente, el tratamiento especializado y la notificación oportuna a SENASICA para la toma y análisis de muestras.

      Ambos ejemplares permanecen bajo seguimiento médico veterinario y continúan evolucionando favorablemente.

      Con el propósito de prevenir nuevos casos, el Zoo León informó que mantiene de manera permanente el monitoreo clínico diario de los ejemplares.

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        Desde junio se identificaron lesiones en elk y yak, con seguimiento médico favorable.