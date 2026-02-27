Habitantes de Jalisco narran el "escenario de guerra" que vivieron

IXTAPA, PUERTO VALLARTA, Jal., febrero 27 (EL UNIVERSAL).- "Explotó el puente y nuestros animalitos comenzaron a correr. Yo oía balas por todos lados. Humo negro entraba por nuestras ventanas", relató bajo anonimato un habitante del puente La Desembocada, en la delegación de Ixtapa, luego del enfrentamiento registrado el pasado domingo cuando presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron dinamitar la estructura con explosivos artesanales para frenar el arribo de fuerzas federales que buscaban capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, pobladores narraron los cerca de 30 minutos que describen como "escenario de guerra", en los que al menos ocho presuntos miembros del grupo criminal fueron abatidos. Testigos señalaron que alrededor de las 10:30 de la mañana escucharon gritos cuando sujetos encapuchados obligaron a descender a pasajeros de un transporte público para después incendiar la unidad. También sometieron a trabajadores de limpia del municipio de Puerto Vallarta para despojarlos de camiones recolectores.

Minutos después, sobre la carretera federal 544 —la única vía que conecta hacia el poblado de Mascota— comenzaron a arribar elementos del Ejército Mexicano. "Las sirenas no dejaban de sonar, el helicóptero sobrevolaba muy bajo y se escuchaban los estallidos", recordó otro residente, quien describió escenas de pánico entre familias y campesinos que huyeron hacia las riberas del río Mascota para resguardarse.De acuerdo con autoridades, posteriormente se realizaron detonaciones controladas en el poblado de El Ranchito, donde fueron destruidos los explosivos decomisados al grupo delictivo, mismos que habrían sido utilizados para intentar derribar el puente. En total, se neutralizaron alrededor de 100 kilogramos de pólvora negra, considerada material altamente inestable y de gran poder destructivo.Videos captados por los propios habitantes muestran a hombres armados disparando contra las fuerzas federales, mientras columnas de humo se elevaban desde vehículos y maquinaria incendiada. El enfrentamiento se prolongó por aproximadamente media hora, tiempo suficiente para paralizar por completo la zona rural y provocar la evacuación espontánea de viviendas cercanas.Actualmente, el puente La Desembocada permanece inhabilitado y se prevé su demolición debido a los severos daños estructurales ocasionados por las explosiones y el intercambio de disparos, dejando incomunicadas a comunidades cercanas y como testimonio físico de uno de los episodios más violentos registrados recientemente en la región.