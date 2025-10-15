Hallan 60 cuerpos en un predio de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos en un predio ubicado en la carretera 26, kilómetro 20, rumbo a la Costa de Hermosillo, en la zona rural poniente de la capital sonorense.

El descubrimiento de los masculinos, que se dio entre finales de enero y principios de febrero de este año, fue reportado por el colectivo Buscadoras por la Paz, que ha trabajado activamente en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó que, tras el macabro hallazgo, se ha logrado avanzar significativamente en la identificación de las víctimas y en el proceso judicial contra los responsables.

Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas y judicializadas por su presunta participación en estos homicidios.

Los detenidos son: Sergio Andrés "N", Roberto "N", Ángel Ubaldo "N", Jesús José "N" alias "El Siete", y Daniel Antonio "N", quienes ya enfrentan cargos penales relacionados con estos crímenes.

La Fiscalía de Sonora informó que las investigaciones apuntan a que los homicidios están vinculados a ajustes de cuentas dentro del crimen organizado.

La Fiscalía señaló que, además de los cinco detenidos, dos personas más tienen órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición forzada, las cuales están siendo buscadas activamente. Para ello, se han emitido las correspondientes fichas de colaboración con las instancias federales y locales.

La FGJE también confirmó que todos los cuerpos fueron identificados mediante pruebas científicas, y que ya han sido entregados a sus familias.

Algunas víctimas tenían varios años desaparecidas, pero finalmente fueron identificadas.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con la investigación, con el objetivo de capturar a todos los responsables de estos crímenes y llevarlos ante la justicia.