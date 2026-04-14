Hallan a recién nacido abandonado en Ecatepec

ECATEPEC

, Méx., abril 14 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes fue hallado unen el interior del

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de, ubicado sobre la avenida Central, en la colonia La Estrella.Según el reporte de ladel Estado de México, el personal de la institución educativa fue el que hizo laalAl acudir al lugar, unprivada del plantel les informó que al bebé lo encontraron aún con ela las, pero no aportó más detalles y se negó a contactar a algún superior o a proporcionar datos adicionales.Elfue trasladado aldepara suporLosmantuvieron losen la