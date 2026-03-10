Hallan cuerpo de último trabajador en edificio colapsado en CDMX

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo sin vida del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

"Continuamos trabajando para lograr el rescate del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Lamentablemente, tenemos la confirmación de que fuera hallado sin vida", publicó en X.

Con esto, suman tres los trabajadores que fueron localizados sin vida tras los trabajos de rescate.

FGJ investigará causas del colapso

Tras el hallazgo sin vida del tercer trabajador del edificio colapsado en la colonia Tránsito, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) continuará con la investigación, a través de peritos, para determinar las causas del colapso, precisó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

"Con eso abrirá un expediente y una investigación que dirá que fue lo que realmente pasó y la razón por la cual estás losas cayeron, prácticamente tres losas completas cayeron: segundo y primer piso", dijo.

Al dar una última actualización de los hechos, la secretaria explicó que tras el hallazgo del tercer cuerpo, se iniciará con la desactivación de los servicios de emergencia que se desplegaron para el rescate.

Urzúa Vanegas hizo un recuento de los trabajos de rescate: precisó que la tarde de ayer, cerca de las 16:00 horas, fue localizado el primer trabajador sin vida; durante la madrugada, cerca de las 4:00 a.m. se encontró el segundo cuerpo; y esta mañana, tras ser ubicado, se extrajo el cuerpo del tercer trabajador.

Los cuerpos rescatados de los escombros quedaron a cargo del Ministerio Público para su traslado.

Tras el colapso del inmueble en demolición, las autoridades de Protección Civil dieron a conocer que tras cotejar el listado de trabajadores con la empresa, se determinó que cuatro personas estaban bajo los escombros.

Un primer trabajador fue localizado con vida la tarde de ayer, por lo que fue trasladado al hospital Rubén Leñero.