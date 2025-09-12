logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

Cadereyta, Nuevo León, se estremece ante el macabro descubrimiento de cuerpos mutilados en hieleras.

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 12:50 p.m.
A
Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

MONTERREY, NL. (EL UNIVERSAL).- El hallazgo de cuerpos mutilados al interior de tres hieleras provocó una fuerte movilización de autoridades, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Las hieleras en color blanco fueron localizadas a la altura del kilómetro 35 de la Autopista a Reynosa.

Fueron automovilistas quienes se percataron de la situación y avisaron a las autoridades.

Al sitio se movilizaron policías de Cadereyta y de la Fuerza Civil, quienes confirmaron que al interior de las hieleras se encontraban bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos mutilados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llegaron al lugar para retirar los restos y trasladarlos al anfiteatro estatal.

Hasta el momento las autoridades no han especificado cuántos cuerpos fueron los mutilados, ni el sexo de las víctimas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León
Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

SLP

El Universal

Cadereyta, Nuevo León, se estremece ante el macabro descubrimiento de cuerpos mutilados en hieleras.

México sumará 40 nuevas estaciones para detectar sismos
México sumará 40 nuevas estaciones para detectar sismos

México sumará 40 nuevas estaciones para detectar sismos

SLP

EFE

El SSN colocará nuevos equipos en Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con Ejército mexicano
Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con Ejército mexicano

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con Ejército mexicano

SLP

El Universal

La presidenta espera que tendencia de violencia no los rebasen

Aranceles a China impulsarán industria nacional: Concamin
Aranceles a China impulsarán industria nacional: Concamin

Aranceles a China impulsarán industria nacional: Concamin

SLP

El Universal