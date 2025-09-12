Hallan cuerpos mutilados en hieleras en Cadereyta, Nuevo León

MONTERREY, NL. (EL UNIVERSAL).- El hallazgo de cuerpos mutilados al interior de tres hieleras provocó una fuerte movilización de autoridades, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Las hieleras en color blanco fueron localizadas a la altura del kilómetro 35 de la Autopista a Reynosa.

Fueron automovilistas quienes se percataron de la situación y avisaron a las autoridades.

Al sitio se movilizaron policías de Cadereyta y de la Fuerza Civil, quienes confirmaron que al interior de las hieleras se encontraban bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos mutilados.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llegaron al lugar para retirar los restos y trasladarlos al anfiteatro estatal.

Hasta el momento las autoridades no han especificado cuántos cuerpos fueron los mutilados, ni el sexo de las víctimas.