Hallan restos humanos calcinados en Agotare, municipio de Bocoyna

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 8 (EL UNIVERSAL).- Por medio de un

se localizaron una serie de

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con, en la localidad de, municipio de Bocoyna en el estado de Chihuahua.Ello realizó laZona Occidente, a través de laen la Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, quienes llevaron a cabo unen la zona antes mencionada.El informe ministerial indica que se localizó un, en el cual se observany a simple vista, se observanconpor lo cual se inició el procedimiento para su recuperación.Además de los diversos fragmentos que podrían corresponder al menos a un ser humano, se localizaronEn los trabajos realizados desde temprana hora deldel 2026, participaron agentes del, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y unen Criminalística de Campo y Fosas Clandestinas.Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones deenpara llevar a cabo los estudios correspondientes que permitan la identificación.De momento no se reportaron personas detenidas en este