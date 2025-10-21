Hallazgo de armas y drogas en penal de Culiacán conmociona a autoridades

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- La Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional volvieron a realizar una nueva revisión en el centro penitenciario de Culiacán, en donde aseguraron ocho nuevas armas de fuego, entre ellas una carabina AM-15 y un fusil calibre 7.62X 39, ocho cargadores y diversas dosis de posibles drogas.

El operativo se ejecutó a 20 de que en este reclusorio se registró otra riña a balazos entre internos, pero las autoridades, sólo divulgaron el fallecimiento del interno José Alberto "N", de 23 años, presuntamente por causas naturales y se conoció que uno más, tuvo que recibir atención médica por lesiones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que con respaldo de personal del ejército que fortaleció la seguridad externa, del reclusorio, se procedió a una nueva revisión de varios módulos, en donde inicialmente se encontró 19 teléfonos celulares de diferentes marcas y tres radios de comunicación.

Con la ampliación de la inspección se localizaron dos armas automáticas, ocho pistolas, de diversos calibres, ocho cargadores abastecidos para las armas encontradas, cien dosis de una yerba verde seca, con las características de la marihuana, 305 dosis de polvo blanco, con las características de cocaína.

El lunes pasado, tras los hechos de violencia que se volvieron a presentar el este centro penitenciario, en una de los dos esculques que se llevaron a cabo, se aseguraron, tres pistolas, igual número de cargadores, 54 dosis de presuntas drogas, entre otros objetos.

Por la mañana, del mismo lunes, las autoridades de seguridad pública divulgaron que en uno de los módulos, el interno José Alberto "N", se había desvanecido frente a varios de sus compañeros, los cuales solicitaron la asistencia médica, pero este no presentaba signos vitales.

Horas después de este hecho, se reportaron detonaciones de armas de fuego en el interior del penal, una vez que se controló la situación, una ambulancia de la Cruz Roja, ingresó con paramédicos y se conoció que fue auxiliado un interno por herida de bala.