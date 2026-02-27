Harfuch identifica a cuatro posibles sucesores de "El Mencho"

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se tienen identificados a cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían relevar a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", tras su abatimiento el pasado domingo en Jalisco.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 27 de febrero en Sinaloa, García Harfuch señaló que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales y "son dos más probables" quienes podrían relevar a "El Mencho".

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", dijo el titular de la SSPC.

"Son dos más probables (sucesores de "El Mencho"), están bajo investigación", comentó. Desconoció qué arrojó la necropsia de ley del Oseguera Cervantes.

Refirió que tras el abatimiento de "El Mecho" no ha habido un reporte de violencia y pese a que hubo "algunos problemas" al siguiente día del operativo, las carreteras "ya estaban todas abiertas y sin bloqueo".

—"¿Actualmente, en cuántas facciones se divide el Cártel de Sinaloa?", se le preguntó.

—"Las dos más grandes es Chapitos y Mayos, y ya después hay derivaciones; Chapos, Mayos, Chapo-Isidro", respondió.

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes permanecían ocultos desde el abatimiento de su líder y que, de acuerdo con las primeras investigaciones, habrían participado en los narcobloqueos registrados tras los hechos violentos del 22 de febrero.

Los detenidos —cuatro mujeres y cuatro hombres— se refugiaban en un domicilio de Puerto Vallarta junto con armamento, equipo táctico y uniformes con insignias oficiales.

La Armada de México informó que la detención fue resultado de un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, desplegado para restablecer el orden tras los disturbios. Durante recorridos disuasivos, personal naval detectó a un hombre armado con un fusil, lo que originó una persecución que condujo hasta el inmueble donde el grupo se mantenía escondido desde el pasado domingo.

En el lugar se aseguraron un fusil abastecido con 30 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 76 cartuchos calibre .223 mm, 46 cartuchos calibre 12, 19 cartuchos calibre .40 mm, dos radios de comunicación, un cuchillo, cuatro chalecos tácticos, 11 gorras tácticas, placas vehiculares y de motocicleta, así como tablas de madera con perforaciones. También se localizaron chalecos antibalas con nomenclatura de la Guardia Nacional y uniformes de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que sugiere posible suplantación de autoridades.

Debido al cierre de vialidades en la zona, los detenidos fueron trasladados por vía marítima a bordo de una patrulla interceptora hacia el Sector Naval de Boca de Chila, con sede en Tepic, donde quedaron a disposición de la autoridad competente junto con los objetos asegurados para la integración de la carpeta de investigación. La Semar indicó que la operación se realizó con apego a los protocolos de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.