Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho"
No hay políticos implicados en la narconómina del CJNG, pero sí policías y autoridades locales bajo investigación.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,Omar García Harfuch , afirmó que las presuntas nóminas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encontradas en una cabaña donde se refugiaba "El Mencho" son objeto de investigación, pero aclaró que hasta el momento no existen políticos señalados en dichas investigaciones.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa, el funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la veracidad y el alcance legal de los documentos asegurados.
"Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República. Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etc. Una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando sí lo corresponde", señaló.
Al ser cuestionado sobre que estos documentos incluyen presuntos sobornos a policías estatales, elementos de la Guardia Nacional u otros funcionarios, García Harfuch subrayó que cualquier indicio será investigado conforme a la ley.
"En cualquier caso, no solo en este caso, en cualquier otro caso, donde haya un indicio y una prueba clara para poder abrir o iniciar una investigación contundente en contra de cualquier servidor público o civil, así se hará en su momento", puntualizó.
Aún no hay políticos involucrados a investigación: Harfuch
El secretario confirmó que actualmente existen investigaciones en curso contra policías municipales y estatales, así como contra otras personas que presuntamente mantenían vínculos con el grupo criminal.
No obstante, fue enfático al descartar que no hay políticos involucrados en las pesquisas relacionadas con estas listas.
"De políticos no tenemos el caso. Tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos", afirmó.
García Harfuch reiteró que las investigaciones continúan y que será la FGR la instancia encargada de determinar responsabilidades conforme avancen los análisis periciales y jurídicos.
EL UNIVERSAL publicó que millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco.
Obtenida por este diario, ésta demuestra el control que tiene el cártel de actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.
no te pierdas estas noticias
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho"
SLP
El Universal
No hay políticos implicados en la narconómina del CJNG, pero sí policías y autoridades locales bajo investigación.
Habitantes de Jalisco narran el "escenario de guerra" que vivieron
SLP
El Universal
Explosivos y disparos paralizaron la zona rural de Ixtapa y provocaron evacuaciones.
No ha quedado clara la detención de "El Mayo", reitera Sheinbaum
SLP
El Universal
Tras la detención de El Mayo, Sinaloa registró un incremento en los índices de violencia.