Hay tendencia a la baja en robo en carreteras: GN
Seguridad en carreteras es responsabilidad de Guardia Nacional, con apoyo estatal en transporte público.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Ante exigencias de transportistas de mayorseguridad en las carreteras , el comandante de la Guardia Nacional
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, general Guillermo Briceño, aseguró que ha habido una tendencia a la baja.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, el comandante Briceño garantizó atención a los transportistas y destacó un dispositivo de seguridad en todo el país, a lo largo de más de 50 mil kilómetros.
Explicó que hay un dispositivo que en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que "son de alta incidencia delictiva"; en Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí con más de 20 mil elementos distribuidos.
"Hay un dispositivo que le hemos llamado Cero Robo a Carreteras y en este, en los últimos meses, hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja.
"Y estamos coordinados, obviamente, con todas las instancias de las agrupaciones del territorio nacional para recibir sus denuncias, hemos estado (en) contacto con ellos, atendiendo precisamente el robo que tiene el autotransporte, particularmente de carga, y en los cuales hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos y se ha evitado el robo en, particularmente, en esos tramos", dijo el comandante de la Guardia Nacional.
En el tema del transporte público, Briceño refirió que se está en contacto con las entidades: "Sin embargo, es un tema de los estados, de los municipios, en particular ellos son los que atienden este estos delitos, los que están internamente en las carreteras interestatales, pero de alguna manera estamos en coordinación con todos nuestros coordinadores en cada uno de los estados".
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que "la seguridad en las carreteras la lleva la Guardia Nacional y está haciendo un gran trabajo".
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