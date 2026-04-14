Hay tendencia a la baja en robo en carreteras: GN

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Ante exigencias de transportistas de mayor

, el comandante de la

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, aseguró que ha habido unaEn lade la presidentade este martes 14 de abril en Palacio Nacional, el comandante Briceño garantizó atención a los transportistas y destacó unen todo el país, a lo largo de más de 50 mil kilómetros.Explicó que hay unque en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que "son de"; eny San Luis Potosí con más de 20 mil elementos distribuidos."Hay unque le hemos llamadoy en este, en los últimos meses, hemos tenido prácticamente una, una tendencia totalmente a la baja."Y estamos, obviamente, con todas las instancias de las agrupaciones del territorio nacional para recibir sus, hemos estado (en) contacto con ellos, atendiendo precisamente el robo que tiene el autotransporte, particularmente de carga, y en los cuales hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos y se ha evitado el robo en, particularmente, en esos tramos", dijo el comandante de laEn el tema del, Briceño refirió que se está en contacto con las: "Sin embargo, es un tema de los estados, de los municipios, en particular ellos son los que atienden este estos delitos, los que están internamente en las carreteras interestatales, pero de alguna manera estamos encon todos nuestros coordinadores en cada uno de los estados".La presidentaindicó que "lala lleva lay está haciendo un".