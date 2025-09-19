logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hernán Bermúdez fue ingresado en el penal del Altiplano

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 11:22 a.m.
A
Hernán Bermúdez / SSPC

Hernán Bermúdez / SSPC

A las 23:07 horas de este jueves 18 de septiembre fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", donde quedó finalmente preso en nuestro país después de un viaje de 33 horas.
Tras permanecer en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, después de llegada, el presunto líder del grupo criminal de "La Barredora" llegó a dicha prisión custodiado por convoy de 15 vehículos de la FGR, Guardia Nacional, Ejército.
El tabasqueño Bermúdez Requena, iba en un vehículo blindado color gris conocido como "Rhino", de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, el encabezaba la columna de 13 camionetas y dos vehículos de dichas corporaciones e seguridad.
Se prevé que al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez, se le practiquen los exámenes médicos y diligencias de ley para conocer el estado de salud y determinar que no se hayan violado los derechos del exjefe policiaco tabasqueño designado por el exgobernador morenista Adán Augusto López Hernández.
Asimismo, que se le practiquen exámenes para conocer su nivel de peligrosidad.
Después de lo anterior, será llevado al área de ingresos y mañana será presentado ante el juez de Tabasco que lo requiere quien determinará su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que al llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República le ejecutaron a Bermúdez Requena una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
Se prevé que mañana viernes comparezca por videoconferencia ante el juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, quien giró la orden de captura en su contra en la causa penal 213/2025, por los mencionados delitos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hernán Bermúdez ingresa al penal del Altiplano
Hernán Bermúdez ingresa al penal del Altiplano

Hernán Bermúdez ingresa al penal del Altiplano

SLP

El Universal

Explica Arturo Zaldívar reforma a Ley de Amparo
Explica Arturo Zaldívar reforma a Ley de Amparo

Explica Arturo Zaldívar reforma a Ley de Amparo

SLP

El Universal

Rechaza que se busque limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos

Conmemoran 40 años del sismo de 1985 en Tlatelolco
Conmemoran 40 años del sismo de 1985 en Tlatelolco

Conmemoran 40 años del sismo de 1985 en Tlatelolco

SLP

El Universal

Vecinos y familiares se reunieron esta mañana en la zona

Sonará la alerta sísmica en celulares por el Simulacro Nacional
Sonará la alerta sísmica en celulares por el Simulacro Nacional

Sonará la alerta sísmica en celulares por el Simulacro Nacional

SLP

El Universal

Este 19 de septiembre, en memoria de los sismos de 1985 y 2017, se activará un escenario de emergencia con hipótesis de terremoto