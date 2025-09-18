AMLO y Adán Augusto pidieron destitución de Bermúdez: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que fue el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco, luego de que surgieron indicios de un presunto vínculo con la organización criminal conocida como "La Barredora".

Al ser cuestionada sobre la supuesta vinculación del senador y exgobernador Adán Augusto López con el caso, la mandataria federal subrayó que el legislador ya manifestó su disposición a declarar en caso de que sea requerido.

"Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que con gusto la va a dar", sostuvo Sheinbaum.

La presidenta explicó que el proceso se dio en varias etapas: primero se identificó que Bermúdez Requena no estaba cumpliendo con sus funciones; después, comenzaron a surgir sospechas de su relación con un grupo delictivo.

"Es muy importante... este personaje que fue secretario de Seguridad de Tabasco se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo. Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador", detalló.

Agregó que, en ese momento, el hoy senador Adán Augusto era secretario de Gobernación y participó en la solicitud de destitución junto con el entonces presidente.

"Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse. En el momento que hubo información, se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador era secretario de Gobernación, imagínese, participaba en el gabinete y solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente. Entonces a Merino, que estaba de gobernador, lo destituye, este señor se va y se inician las investigaciones", relató.

Sheinbaum criticó a la oposición por lo que calificó como "hipocresía" en este caso, al intentar responsabilizar al senador tabasqueño.

"Es muy importante que se sepa todo este proceso, porque es muy fácil para la oposición la hipocresía... esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar. Hay que ver qué dicen las investigaciones", remató.