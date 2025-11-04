logo pulso
Hombre asesina a su pareja y se suicida en hotel de Monterrey

Pareja es hallada muerta en Monterrey tras un trágico suceso de asesinato y suicidio

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 01:00 p.m.
Hombre asesina a su pareja y se suicida en hotel de Monterrey

MONTERREY, NL. (EL UNIVERSAL).- Después de asesinar a su socia y pareja sentimental de un balazo en la cabeza, un hombre se suicidó al interior de un hotel en el centro del municipio de Monterrey en Nuevo León.

La víctima fue identificada como Yaneli Pardo, de 38 años, quien fue localizada sin vida a un costado de su camioneta que había caído a un canalón en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Al inicio, los hechos trascendieron como un accidente automovilístico, sin embargo, al llegar las autoridades al sitio, se percataron que el cadáver presentaba un balazo en la cabeza.

Posteriormente, circuló un video donde se observa a la mujer discutiendo con su presunto agresor cuando éste lanza disparos al aire.

Al intentar calmarlo, la víctima sube a su camioneta junto con el sujeto y ambos se retiran del lugar.

El hombre fue identificado como Alejandro Garza Treviño de 40 años, quien después de cometer el asesinato huyó del sitio y 12 horas después su cuerpo fue encontrado en el Hotel Plaza Oro, ubicado sobre la calle Hidalgo, en el centro de la ciudad.

Autoridades confirmaron que el sujeto se habría quitado la vida con un vidrio de la habitación.

Se informó que Pardo era socia financiera de Garza y además sostenían una relación sentimental.

La Fiscalía General de Justicia recabó las indagatorias correspondientes mientras que peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales trasladaron ambos cuerpos al anfiteatro del Hospital Universitario.

