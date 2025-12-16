logo pulso
Homenaje a Marisela Escobedo en Chihuahua: 15 años de su asesinato

15 años después, el legado de Marisela Escobedo sigue vivo en la lucha por la justicia

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 03:19 p.m.
A
CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Con diversas actividades, colectivos en el estado de Chihuahua, recordaron la lucha de Marisela Escobedo a 15 años de su muerte en las puertas de Palacio de Gobierno.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en conjunto con otras activistas, llevaron a cabo una serie de eventos que consistieron en la colocación de una ofrenda floral en la placa que se instaló en la banqueta del Palacio de Gobierno donde la noche del 16 de diciembre fue asesinada Marisela.

Antes de colocar la ofrenda florar, se le dio mantenimiento a la placa conmemorativa.

"A 15 años de su asesinato, Marisela sigue siendo símbolo de lucha, de dignidad y de la exigencia incansable de justicia. Su nombre no se borra. Su causa sigue viva", se expresó en el lugar.

Además, las activistas leyeron un posicionamiento donde se reprochó a las autoridades las escasas condiciones de seguridad que persisten en el estado para las mujeres.

Ante esto, se solicitó un aumento al presupuesto destinado a la prevención y combate de esta violencia en Chihuahua.

En Ciudad Juárez, la Red Mesa de Mujeres acudió al panteón Jardines Eternos donde están los restos de Marisela Escobedo, para colocar también flores y una manta para recordarla.

En el lugar se gritaron consignas como "Marisela Vive", "Ni perdón ni olvido", "Marisela Escobedo, indignación y rabia que no se silencia", entre otras.

Las acciones para recordar a Marisela continuaron durante la tarde del martes con un homenaje en Chihuahua, así como un performance.

