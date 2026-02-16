Hoy vence plazo para declaración anual de ONG ante el SAT

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este lunes

vence el plazo para que las organizaciones sin fines de lucro presenten su

de impuestos correspondiente alSe trata de lasque no tienen como fin obtener ganancias económicas como, religiosas, sindicatos, donatarias, sociedades cooperativas de inversión, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales e instituciones de asistencia o beneficencia.Cumplir con estaes un requisito indispensable para mantener la autorización y garantizar laen el manejo de los recursos recibidos.Su incumplimiento, además de la pérdida de la autorización, puede derivar en la imposición depor un monto superior a losAunque no son creadas para obtener un beneficio económico, tienen obligaciones fiscales como inscribirse en el(RFC),fiscales y llevar la contabilidad.Lasirve para informar al(SAT) la determinación dely la proporción que dicho concepto corresponda a cada integrante.También para proporcionar a sus integrantesen el que se señale el monto del, en su caso.Solo pagan el(ISR) cuandodistintos de su activo fijo oa personas distintas de sus miembros.Es decir, que estánúnicamente por sus, pero no por otros ingresos diferentes a suo rebasan un porcentaje.