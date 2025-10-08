Huracán Priscila se debilita y disminuye riesgo en BCS

LA PAZ, BCS. (EL UNIVERSAL).- Por su lejanía y debilitamiento, el huracán Priscila ya no representa riesgos mayores para Baja California Sur, aunque se mantiene el pronóstico de lluvias durante los siguientes días, informaron autoridades en reunión del Consejo Estatal de Protección Civil este miércoles.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, desde el centro de mando y emergencias instalado en Los Cabos, comunicó que se desplegaron brigadas por zonas de riesgo en aquella región y se mantiene la vigilancia al meteoro para los siguientes días; no obstante, se advierte un debilitamiento y la reducción de riesgos.

Pidió a la población aun así mantenerse informada del fenómeno -que se localiza a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas- y tomar las precauciones por las lluvias que se presentaran.

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, reportó que fue necesario proteger a 434 personas quienes se trasladaron a albergues, y esta mañana están regresando a sus hogares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En La Paz, la alcaldesa Milena Quiroga Romero indicó que las lluvias fueron menores, y se presentaron en algunas localidades rurales.

Las brigadas de servicios públicos municipales se encuentran realizando tareas de limpieza en coordinación con personal militar y se restableció el servicio de transporte público en Los Cabos.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó a las autoridades locales que "Priscila" durante la noche comenzó a debilitarse y hoy se mantiene en categoría 1.

Continúa avanzando –añadió– paralelo a la península de Baja California Sur; sin embargo, se ubica en una zona con la temperatura más fría lo que ha generado que las nubes sean más pequeñas -explicó- y generen menor precipitación.

"Sigue siendo un sistema muy amplio, se mueve, eso es buena noticia, y ya se desplaza en aguas más frías... la tendencia es que siga pasando paralelo a la península, y su principal efecto será el oleaje y es una condición peligrosa tanto en el Pacífico como en el Golfo de California, por lo que hay que mantener vigilancia", expresó.

Mencionó que en los próximos días se pronostican chubascos para los cinco municipios del estado, de entre 25 y 50 milímetros y el viernes. El día de mañana ya sería una tormenta tropical y el sábado una baja remanente.

El gobernador de BCS, Víctor Castro Cosió, pidió a la población mantenerse informada y evitar ingresar al mar en los siguientes días ante el pronóstico de olas aún de 5 metros de altura. Indicó que continúan en monitoreo permanente del fenómeno y con las tareas de limpieza en las vialidades afectadas en La Paz y Los Cabos, en apoyo a los municipios.

El Consejo Estatal de Protección Civil acordó el día de mañana reanudar las clases en los municipios de Los Cabos y La Paz, donde por precaución se suspendieron el martes y este miércoles.