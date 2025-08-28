logo pulso
ICE ofrece recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"

Fue en junio pasado que el gobierno de Estados Unidos dobló el monto por los hijos del Chapo

Por El Universal

Agosto 28, 2025 12:32 p.m.
A
Alfredo Guzmán Salazar/Foto: Especial

Alfredo Guzmán Salazar/Foto: Especial

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
En una publicación en X, indicó que Alfredo y sus hermanos, "Los Chapitos", "tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso".
Fue en junio pasado que el gobierno de Estados Unidos dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por estos dos hijos del Chapo, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.
"El liderazgo de Iván en 'Los Chapitos' ha provocado una alarmante ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales", señaló el Departamento del Tesoro al anunciar el aumento de la recompensa.
El gobierno de Estados Unidos identificó a "Alfredito" como el "teniente" de Iván, encargado torturar a rivales para obtener información sobre infiltraciones en el territorio que domina el grupo.

