Cae "El Rino", tercero al mando del CJNG en Michoacán

Elementos de la Policía Municipal de Uruapan, Michoacán, detuvieron a un tercero al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa región de la entidad, junto con uno de sus sicarios.

Se trata de René "N", "El Rino" y/o "El Chamuco", quien tenía como principales zonas de ataques, los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro y Uruapan y Tingambato.

"El Rino", fue detenido con armas, cartuchos útiles, droga, dinero en efectivo y un dron utilizado para lanzar explosivos desde el aire.

La captura ocurrió sobre la calle Cupatitzio, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, de ese municipio ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana.

Tras su detención, personal de fuerzas municipales, estatales y federales, lo trasladaron a la sede en Morelia, de la Fiscalía General de la República.

El perfil criminal

Fuentes federales de seguridad, revelaron que, René "N" ("El Rino"), es uno de seis hermanos con historial criminal: Jorge ("El Toro"), Tito ("El Tiburón"), Salvador ("El Pestaño"), Anastasio ("El Ruso" y/o "El Plátano") y, Moisés ("El Moy").

Todos, incluido "El Rino", son originarios de la localidad Primero de Septiembre, del municipio de Parácuaro y están relacionados al secuestro, a la desaparición forzada, a la extorsión y al homicidio.

Su célula criminal, es conocida como Los Tiburones o Los Rinos e iniciaron en el Cártel de Los Caballeros Templarios.

Los informes, indican que, en 2013, los seis hermanos se hicieron pasar como autodefensas y posteriormente se en listaron en las filas del grupo criminal que lidera Miguel Ángel Gallegos Godoy, "Migueladas".

Los hermanos, no duraron mucho en esa célula delictiva que tiene su centro de operación en Zicuirán, municipio de La Huacana y le declararon la guerra a "Migueladas", quien asesinó a Anastasio.

Tras desertar a ese grupo criminal, René "N" y sus otros hermanos, fueron reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las áreas de inteligencia, señalan que "El Rino", además, está involucrado en ataques armados y con explosivos a poblaciones y a personal militar en los municipios ubicados en la frontera de Michoacán y Jalisco, zona de ambas entidades conocida como el corredor de la muerte.

Hace unos meses, René, fue designado por otros mandos, como comandante de un grupo del CJNG, para operar en Nuevo San Juan y en Uruapan.

Por encima de él, está un jefe de plaza conocido como "La Fresa", quien junto con "El Rino", están bajo el mando del jefe regional de ese cártel, apodado "El 6".

"El Rino", pertenece al grupo armado de esa organización criminal, liderado por Ramón Álvarez Ayala, "EL R1", uno de los altos mandos en la estructura del CJNG, junto con su hermano Rafael, "El R2".

En uno de muchos videos que circulan en redes sociales, en el que se ve a "El Rino", descender de una camioneta, vestido, además, con el uniforme camuflado de esa organización delictiva.

"A lo bien. Pura gente del R1, a la verga. Vámonos recio a la verga", grita, René, previo a disparar su fusil de asalto.