logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Adela Micha habla de la entrevista que sostuvo con Nodal

Por El Universal

Agosto 28, 2025 10:51 a.m.
A
Adela Micha habla de la entrevista que sostuvo con Nodal

Adela Micha no cree que Christian Nodal tenga motivos para demandarla, luego de la publicación de la entrevista que sostuvieron, misma que ha causado tanta controversia, esto debido a que la periodista afirma que, todo lo que el cantante dijo durante la conversación, lo expresó deliberadamente y sin ningún tipo de coacción.
Tras la publicación de la entrevista con Nodal -el pasado 13 de agosto-, Micha se tomó una semanas de esparcimiento fuera de nuestro país y, ayer, durante su regreso, fue captada en el aeropuerto de la CDMX, por algunos medios de comunicación, como "Venga la alegría".
Ahí, la periodista negó que exista alguna demanda en su contra, por haber publicado la entrevista que sostuvo con Christian, y que ha sido tan criticada, debido a las declaraciones que el intérprete de "No te contaron mal" hace en ella.
"No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar, él me la dio, nadie lo obligó a hablar", reiteró.
También negó que, como se ha dicho en redes, Nodal haya tratado de persuadirla, con una retribución económica, para no hacer pública la entrevista y, sin entrar en detalles, afirmó que sería a través de "La Saga", su canal de YouTube, donde hablará más a fondo de los pormenores que rodearon esa charla.
"Pero, para nada, ¿de dónde sacan eso?, voy a dar mi opinión en mi espacio en unos días, ¿va?".
Con respecto a las aseveraciones que se han hecho en redes donde afirman que, desde el día en que publicó la entrevista, Nodal dejó de seguirla en sus cuentas oficiales y, posteriormente, ella habría hecho lo propio, aseguró que, la realidad, es que nunca se habían seguido.
"Nunca nos habíamos seguido antes", precisó.
Expresó que, el día de la entrevista, Nodal fue muy amable y abierto a la hora de ahondar en sus experiencias y vivencias.
"Se dio la ocasión, fue una conversación como muchas más que hago, muy amable, muy generoso con su tiempo y con su espacio".
Finalmente, indicó que, cuando retome sus actividades profesionales, se dará a la tarea de buscar a Cazzu para extenderle la invitación de presentarse en su programa, para que, de esa manera, cuenta su versión de los hechos.
"Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegado de tres semanas de vacaciones", explicó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adela Micha habla de la entrevista que sostuvo con Nodal
Adela Micha habla de la entrevista que sostuvo con Nodal

Adela Micha habla de la entrevista que sostuvo con Nodal

SLP

El Universal

ENRIQUE Y ANNA SERÁN PAPÁS POR CUARTA OCASIÓN
ENRIQUE Y ANNA SERÁN PAPÁS POR CUARTA OCASIÓN

ENRIQUE Y ANNA SERÁN PAPÁS POR CUARTA OCASIÓN

SLP

El Universal

BRUCE WILLIS SE MUDA DE CASA
BRUCE WILLIS SE MUDA DE CASA

BRUCE WILLIS SE MUDA DE CASA

SLP

El Universal

VESTIDO DE T. SWIFT SE AGOTA EN VENTAS
VESTIDO DE T. SWIFT SE AGOTA EN VENTAS

VESTIDO DE T. SWIFT SE AGOTA EN VENTAS

SLP

EFE