Identifican a homicida de Carlos Manzo; tenía 17 años

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó este jueves que se confirmó la identidad del autor material del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Se trata de un joven de 17 años vecino del municipio de Paracho, Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Las autoridades también subrayaron que en el homicidio participaron "más de dos personas" y está relacionado "con grupos de la delincuencia organizada".

"La tarde del 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán", informó el Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

"La familia de Víctor Manuel reconoció que se ausentó de su hogar una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando en esta investigación, en su contexto y posibles más participantes. Es importante reiterar que los dictámenes periciales del cuerpo, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información ratificada por sus familiares", añadió.

El cuerpo de Víctor Manuel fue entregado a sus familiares para su inhumación.

Además, el Fiscal de Michoacán confirmó que, a través de trabajos de inteligencia, en el asesinato de Carlos Manzo "participaron más de dos personas" y reiteró que en el homicidio "se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada", en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Los trabajos de investigación se mantienen de forma coordinada entre autoridades federales y estatales. Agradecemos el respaldo y apoyo del Secretario Omar García Harfuch, así como su equipo. Este hecho no quedará impune", concluyó el Fiscal de Michoacán.